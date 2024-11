‘Fraaie transfer naar Bundesliga lonkt voor voormalig Feyenoord-verdediger Diks'

mag zich nog altijd verheugen op de belangstelling van Borussia Mönchengladbach. Dat weet het Duitse BILD te melden. De 28-jarige verdediger, die in het seizoen 2017/2018 op huurbasis voor Feyenoord speelde, werd afgelopen zomer ook al in verband gebracht met de Bundesliga-club.

Diks beschikt bij FC Kopenhagen over een aflopend contract, waardoor hij vanaf januari al kan onderhandelen met geïnteresseerde clubs over een transfervrije overstap in de zomer. Borussia Mönchengladbach lijkt daar niet op te willen wachten en zou in gesprek met de Deense club willen om te kijken of de verdediger in de winterstop al kan overstappen naar Die Fohlen.

Naar verluidt heeft Borussia Mönchengladbach een budget van zo’n vier miljoen euro beschikbaar voor de winterse transferperiode. Dat is ook de prijs die afgelopen zomer besproken is voor Diks. Destijds was de voormalig verdediger van onder meer Vitesse en Feyenoord in beeld om Ko Itakura op te volgen. De Japanner stond in de belangstelling van PSV, maar tot een overgang kwam het niet waardoor Itakura bleef bij Die Fohlen.

De Duitse club, die momenteel op een negende plaats staat in de Bundesliga, houdt er ernstig mee dat Itakura of Nico Elvedi in januari alsnog kunnen vertrekken. Bij een vertrek van een van de twee komt Diks weer in beeld. De verdediger, die afgelopen week debuteerde als international voor Indonesië, is bij FC Kopenhagen uitgeroeid tot een vaste waarde. Vooralsnog speelde hij 151 wedstrijden voor de Deense topclub, waarin hij goed was voor achttien doelpunten en achttien assists.

