Hélène Hendriks toont foto: ‘Een hele knappe jongen, dus zoek hem even op!’

De analyse van Ziggo Sport op de wedstrijd tussen Feyenoord en Red Bull Salzburg kende woensdagavond een opvallende start. Presentatrice Hélène Hendriks heette haar collega’s Pierre van Hooijdonk en Royston Drenthe welkom, maar gaf laatstgenoemde een opvallende bijnaam.

“Met mij hier in De Kuip: Pierre van Hooijdonk en de Micah Richards van Nederland”, begint Hendriks. “Ik heb net even zitten kijken. Michah Richards is van de CBS, kijk eens!”, zegt ze, waarna Drenthe begint te lachen. “Dit is in ieder geval geen belediging”, zegt de oud-prof. “Een hele knappe jongen, dus zoek hem even op!”, besluit Hendriks.

Richards is een voormalig verdediger die uitkwam voor Manchester City, Fiorentina en Aston Villa. Door aanhoudend blessureleed besloot de dertienvoudig international van Engeland op 31-jarige leeftijd te stoppen met profvoetbal. Richards ging aan de slag als analist en is inmiddels een bekend gezicht. Hij werd ook onderdeel van de UEFA Champions League-verslaggeving van CBS Sports.

