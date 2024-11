Jeroen Rijsdijk deelt sneer uit aan Maurice Steijn bij Studio Voetbal

Jeroen Rijsdijk is zondagavond bij Studio Voetbal ingegaan op zijn ontslag bij Sparta Rotterdam. De trainer werd vrijdag 1 november onverwachts op straat gezet omdat de clubleiding te weinig progressie merkte bij de spelersgroep. Een dag later werd Maurice Steijn al aangesteld als opvolger.

Arno Vermeulen zegt dat Steijn er ook voor had kunnen kiezen om niet in te stappen, uit solidariteit met zijn voormalig rechterhand. “Ja, dat had ik in zijn geval wel gedaan”, zegt Rijsdijk daarover. Volgens Vermeulen maakt Sparta de reputatie als ‘herenclub’ niet waar en lijkt er ‘een spel gespeeld’. Hij denkt dat Rijsdijk is ontslagen omdat er een kans was om Steijn terug te halen.

Desgevraagd laat Rijsdijk weten dat hij ‘over de app’ contact heeft gehad met Steijn. “Hij zei dat ik niet alles moest geloven wat er in de media werd geschreven op de dag van m’n ontslag.” Vermeulen stipt aan dat de aanstelling van Steijn wel heel snel rond was. “Dat maakt me niet uit”, antwoordt Rijsdijk. “Als de club het idee heeft ‘we gaan Jeroen aan de kant schuiven’, prima, be my guest. Dat er dan een plan B is, tja.”

Rijsdijk: 'Ik had het zelf niet zo gedaan als Steijn'

Rijsdijk zegt niet te hebben gevraagd wanneer Steijn is benaderd. “Ik kan mezelf recht in de spiegel aankijken. Ik werk graag op basis van loyaliteit en vertrouwen. Ik vertrouw mensen tot het tegendeel is bewezen. En zelfs dan geef ik ze een tweede kans. Dat is misschien een beetje naïef in het voetbal, maar dat is wel mijn vertrekpunt. Ik had het zelf nooit zo gedaan."

Na het ontslag van Rijsdijk werd duidelijk dat er op dinsdag 29 oktober een gesprek plaatsvond tussen Rijsdijk en technisch directeur Gerard Nijkamp. Jeroen Stekelenburg wist te melden dat het gesprek ‘best wel fel’ was en een paar dagen later stond Rijsdijk op straat. “Dat gesprek is eigenlijk niet zo spannend”, zegt de hoofdpersoon er zelf over.

Meteen na de 2-0 nederlaag tegen sc Heerenveen van zaterdag 26 oktober hadden Rijsdijk en Nijkamp al een gesprek. “Hij vond dat het los zand was tegen Heerenveen. Dat kan. In heel veel facetten scoorden wij wel aardig, maar we hebben dit seizoen moeite met doelpunten maken. Dat blijkt ook uit de laatste twee wedstrijden", doelt Rijsdijk op de nederlagen die Sparta na zijn vertrek leed tegen FC Utrecht (1-4) en FC Groningen (1-0). "Ik ging dinsdag daarna naar Gerard toe om te vragen wat hij bedoelde met ‘los zand’, want dat had ik na de wedstrijd niet gevraagd. Daarnaast waren er in die week een aantal zaken bij mijn zaakwaarnemer gedropt over wat ik te verbeteren heb.”

'Handdruk na gesprek met Nijkamp'

“Prima, ik sta altijd open voor feedback”, vervolgt Rijsdijk. “Dit was indirecte feedback en ik houd heel erg van rechtstreekse feedback, één-op-één. Ik heb dus tegen Gerard gezegd dat het beter was om die zaken meteen bij mij neer te leggen. Zo is het gesprek begonnen. Eigenlijk dus niet zo spannend. We zijn met een handdruk uit elkaar gegaan. Ik heb ook gezegd wat er wat mij betreft beter moest.”