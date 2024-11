Joep Schreuder wekt complete verbazing bij Kian Fitz-Jim: 'Wat doet hij? Dit is vreselijk'

Het interview tussen NOS-verslaggever Joep Schreuder en Ajax-middenvelder Kian Firtz-Jim verliep zaterdagavond na de topper tussen Ajax en PSV op ongemakkelijke wijze. Fitz-Jim begreep niets van Schreuder, aangezien de voetballer van Ajax dacht dat hij in het Engels moest antwoorden op vragen van de sportjournalist.

Fitz-Jim, die namens Ajax een uitstekende wedstrijd speelde tegen PSV, stond Schreuder na afloop van de wedstrijd te woord. Het interview begon echter uiterst ongemakkelijk: "Ik hoor steeds dat de trainer het heeft over attitude. Was the attitude good today, Kian?", vroeg Schreuder vervolgens in het Engels aan de 21-jarige middenvelder van de Amsterdammers. Fitz-Jim reageerde vertwijfelend, aangezien Schreuder tussen het Engels en het Nederlands wisselde in zijn vraagstelling.

"Moet het in het Engels of Nederlands?", vraagt Fitz-Jim aan Schreuder, die vervolgens snel duidelijkheid schept: "Nee, gewoon in het Nederlands", zegt Schreuder, waarna Fitz-Jim begint te lachen en reageert: "Ja, de attitude was goed vandaag!"

Op sociale media zorgt het fragment voor verbijstering bij supporters: "Je kijkt er met plaatsvervangende schaamte naar", reageert een voetbalsupporter op het desbetreffende fragment: "Hij probeert er een eigen show van proberen te maken. Irritant", reageert een ander.

