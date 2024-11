Derksen en Van der Gijp danken ‘topgozer’ na oplossen rel

Johan Derksen en René van der Gijp zijn erg blij met Marco Louwerens bij Vandaag Inside. De televisiebestuurder, bij het programma beter bekend als ‘directeurtje’, is volgens de mannen een ‘topgozer’ en echt een ‘bruggenbouwer’.

Louwerens heeft een belangrijke rol gespeeld in het oplossen van de rel bij Vandaag Inside. Derksen was maandagavond vroeg in de uitzending weggelopen na een venijnige opmerking van Wilfred Genee, waarna hij pas woensdagavond weer te zien was in de talkshow. Donderdag krijgt ‘directeurtje’ de nodige lof van de heren.

“Ik moet Marco echt een pluim geven”, geeft Van der Gijp aan wanneer hem wordt gevraagd wat hij van Louwerens vindt. “We maken wel eens een grapje over hem, maar het is wel een topgozer.” Daar sluit Derksen zich direct bij aan: “Een fantastische jongen. Ik begrijp heel goed dat John de Mol hem erbij wil houden. Hij is echt een bruggenbouwer.”

Derksen leeft mee met Louwerens

Ook tafelgast Rutger Castricum is onder de indruk van Louwerens. “Als je dit zooitje bij elkaar kunt houden, dan kan je wel wat”, doelt hij op de vele rellen die Vandaag Inside heeft gekend. “Maar om er nou lezingen over te gaan geven, gaat me weer een beetje ver”, voegt Van der Gijp eraan toe. Louwerens werd de afgelopen dagen vaak geïnterviewd over de rel tussen Genee en Derksen. “Ik voel wel eens met hem mee, want ik zit ook altijd met twee van die lastige klootzakken”, grapt De Snor tenslotte.

VIDEO: René van der Gijp heeft mooie woorden over voor Directeurtje: 'Het is écht een topgozer!'

