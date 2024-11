Johan Derksen en Wilfred Genee pleiten per direct voor enorme verandering in het voetbal

Johan Derksen pleit voor een forse ingreep in het voetbal. Volgens de tv-persoonlijkheid is de tijd rijp voor een algeheel verbod op uitsupporters. Daarmee worden ‘mensen in bescherming genomen’ en kosten bespaard, zegt hij maandagavond bij Vandaag Inside.

De uitspraken van Derksen volgen op de misstanden in Amsterdam rondom de Europa League-wedstrijd tussen Ajax en Maccabi Tel Aviv. “Langzamerhand moet het gewoon ingevoerd worden: nergens meer uitsupporters bij. Dan voorkom je dit allemaal. Op die manier neem je de mensen in bescherming en het scheelt heel veel geld”, betoogt hij.

Artikel gaat verder onder video

De analist voegt eraan toe dat de supporters van Maccabi zich niet wezenlijk anders hebben gedragen dan hooligans van andere clubs. “Iedereen heeft het nu over de misdragingen van de Maccabi-supporters, maar zij hebben zich misdragen zoals de harde kern van iedere club zich misdraagt. Dat is vreselijk, maar je moet er als politie niet van opkijken dat ze stuitende dingen scanderen.” Derksen gaat daarmee voorbij aan het bericht dat een taxichauffeur zou zijn aangevallen, al is dat niet letterlijk bevestigd door de politie. Een politiewoordvoerder meldde dat ‘een taxi’ werd aangevallen.

LEES OOK: Johan Derksen voorziet opvallende comeback voor Ruud van Nistelrooij

Presentator Wilfred Genee vindt het idee moeilijk te verteren dat er helemaal geen uitfans meer aanwezig zijn bij voetbalwedstrijden. “Het is een gek fenomeen, dat je de goeden ervoor straft. Maar het kan haast niet anders.”

Vind jij dat er een algeheel verbod op uitsupporters moet komen in het Nederlandse voetbal? Laden... 62.1% Ja, dat is nodig 19.4% Nee, dat gaat te ver 16.8% Misschien, maar met uitzonderingen 1.7% Anders, namelijk... 232 stemmen

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Vandaag Inside-gast confronteert Wilfred Genee: 'Dit gaat te ver'

Een Vandaag Inside-bargast confronteert Wilfred Genee met uitspraken die te ver gaan.