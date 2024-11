Juventus verscheurt contract van Paul Pogba

De wegen van Juventus en scheiden per direct. De Italiaanse club heeft via de officiële kanalen de contractontbinding van de Franse middenvelder bekendgemaakt. Een verrassing is het niet dat beide partijen uit elkaar gaan, omdat via Italiaanse media al gerept werd over een contractontbinding.

Pogba testte in augustus 2023 positief na het Serie A-duel tussen Juventus en Udinese. In zijn bloed werd het middel DHEA aangetroffen. Dat staat op de dopinglijst omdat het de productie van testosteron bevordert. In februari van dit jaar kreeg Pogba daarvoor de maximale schorsing opgelegd door de Italiaanse autoriteiten. De Fransman zou vier jaar niet in actie mogen komen, waardoor zijn voetballoopbaan mogelijk helemaal ten einde zou komen.

De oud-middenvelder van Manchester United vocht deze uitspraak met succes aan bij het CAS, het hoogste tribunaal voor alle geschillen op sportgebied. Daardoor werd zijn schorsing van vier jaar teruggebracht naar achttien maanden, waarmee hij in januari weer mag trainen en in maart weer wedstrijden mag spelen.

Zijn rentree op het voetbalveld zal in ieder geval niet plaatsvinden bij De Oude Dame. “Juventus en Paul Pogba kondigen aan dat ze een wederzijdse overeenkomst hebben bereikt voor de beëindiging van hun contract per 30 november 2024”, meldt de Italiaanse club op de eigen website. “De club wenst Paul het allerbeste voor zijn verdere professionele carrière.” De Fransman had nog een contract tot medio 2026 bij Juventus.

Volop interesse voor Pogba

Pogba hoeft niet te vrezen dat hij lang zonder club zal zitten. Er zijn namelijk verschillende clubs die geïnteresseerd zijn in de Franse middenvelder. Zo heeft Olympique Marseille wel oren naar de 31-jarige Pogba, terwijl hij volgens Sky Sports ook interesse geniet van clubs uit Engeland, de Verenigde Staten en Saudi-Arabië.

