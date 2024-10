Pogba onthult voor welke club hij na schorsing wil spelen: 'Daar lever ik zelfs salaris voor in'

zou, zodra zijn dopingschorsing er in maart na achttien maanden eindelijk op zit, het liefst weer voor Juventus willen gaan voetballen, zo vertrouwt hij La Gazzetta dello Sport toe. De 31-jarige Fransman staat nog tot medio 2026 onder contract bij De Oude Dame, maar Juventus zou volgens Italiaanse media graag van de Wereldkampioen van 2018 af willen.

In augustus 2023 testte Pogba positief na een Serie A-duel tussen Juve en Udinese. In zijn bloed werd het middel DHEA aangetroffen, dat staat op de dopinglijst omdat het de productie van testosteron bevordert. In februari van dit jaar kreeg Pogba daarvoor de maximale schorsing opgelegd door de Italiaanse autoriteiten. De Fransman zou vier jaar niet in actie mogen komen, waardoor zijn voetballoopbaan mogelijk helemaal ten einde zou komen. Eerder deze maand bracht het CAS de uitsluiting van Pogba echter terug tot achttien maanden. Poba mag daarom in maart 2025 weer voetballen

Hoewel hij sinds zijn forse strafreductie onder meer werd gelinkt aan Olympique Marseille, zegt Pogba - die woensdag een hele rits internationale media te woord staat - zelf het liefst in het shirt van Juventus zijn rentree te willen maken. Trainer Thiago Motta, die afgelopen zomer werd aangesteld als opvolger van Massimiliano Allegri, heeft hij nog niet gesproken, zo vertelt Pogba: "Ik heb de kans nog niet gehad, maar het moment zal komen. Ik denk dat ik er klaar voor zal zijn om weer te trainen en spelen voor Juve. Ik ben speler van deze club, dat is alles waar ik vandaag aan denk." De roze sportkrant vraagt vervolgens hoe Pogba denkt Motta te overtuigen hem weer een kans te geven. "Ik hoef niet te spreken, dat doe ik op het veld en dan zal Motta met zijn eigen ogen kunnen oordelen", luidt het antwoord. "Praten is mooi, maar ik wil spelen en op mijn best zijn, bij Juve én bij Frankrijk. Ik ben zelfs bereid om wat salaris in te leveren om maar voor Juventus te kunnen spelen, ik wil terugkeren", aldus Pogba.

Ploeggenoten lieten Pogba niet vallen: 'Dat had ik niet verwacht'

Sinds zijn schorsing voelt Pogba zich naar eigen zeggen zeer gesteund door zijn (vroegere) collega's. "De liefde van de fans is er altijd geweest. Ik mocht om juridische redenen geen contact hebben met Juventus, maar veel ploeggenoten uit het verleden en heden hebben altijd achter me gestaan. Juan Cuadrado belde me elke twee dagen en maakte me aan het lachen. Paulo Dybala heeft me heel veel berichten gestuurd. En dan zijn er nog Dusan Vlahovic, Weston McKennie, Timothy Weah, Moise Kean... Ik had niet verwacht dat het er zoveel zouden zijn, ook omdat ieder van ons zijn eigen problemen in het dagelijks leven heeft", zegt Pogba.

