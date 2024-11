PSV-tegenstander lyrisch over Lang: 'Voor mij is hij het absolute voorbeeld'

NAC-trainer Carl Hoefkens staat zaterdagavond een weerzien met te wachten. Het tweetal werkte bij Club Brugge samen en de oefenmeester is onder de indruk van de vleugelaanvaller. Hoefkens haalt bijvoorbeeld een moment aan van Lang met een terminaal zieke Club Brugge-fan.

“Noa is een straatvoetballer op het veld. Hij vindt het fantastisch iemand door de benen te spelen, uit te dagen en te treiteren. Hij is een entertainer”, aldus Hoefkens in gesprek met Voetbal International. “Weet je dat Noa op training precies zo is, tegen zijn ploegmaats? Dat komt omdat hij een pure liefhebber van het spelletje is.”

“Zijn ploegmaats dragen hem altijd op handen’, vervolgt Hoefkens. “Omdat Noa zichzelf is. Altijd open naar anderen. Op het veld, in de kleedkamer of waar dan ook. Noa is spontaan, een lieverd. Dat zien spelers, waardoor ze veel meer van hem tolereren. Vergeet niet dat het ook nog een zeer voetbalintelligente speler is.”

Onenigheid met Lang

Wel heeft Hoefkens het bij Club Brugge het eens aan de stok gekregen met Noa Lang. Dit gebeurde tijdens de Champions League-wedstrijd tegen Atlético Madrid. De aanvaller lag er lange tijd uit met een blessure. “Hij had abnormaal veel werk verricht om erbij te zijn tegen Atlético. Hij wilde schitteren in de Champions League, ten koste van alles, want het was zijn absolute droom. Toen kregen we een rode kaart en besloot ik hem niet in te laten vallen. Dat vond hij moeilijk. Dan heeft hij zijn eigen manier om dat te tonen. Niet altijd de beste manier misschien, maar het is wel wie hij is. En daarom is hij zo goed. Hij wil altijd spelen, honderd procent."

Andere kant van Lang

Hoewel Lang door zijn gedrag op het veld nog wel eens een vervelende jongen wordt genoemd, heeft hij ook een hele andere kant. Zo blikt Hoefkens terug op het moment dat de aanvaller de negenjarige Jarno, een terminaal zieke Club Brugge-fan, de dag van zijn leven bezorgde. “Het komt omdat ik aan Noa denk, hoe hij dit oppakte. Het was de laatste wens van Jarno”, begint Hoefkens, die er nog altijd door geraakt is. “De sfeer op de training was fantastisch, maar daarna gingen jongens douchen, naar huis. Uren later zat ik aan mijn bureau, ik denk dat het vijf uur in de middag was, zag ik ineens Noa Lang rennen over het trainingscomplex…”

Terwijl zijn ploeggenoten al lang en breed waren vertrokken, stond Lang nog uren met Club Brugge-fan op het veld. “Vier uur later was Noa nog een balletje aan het trappen met die jongen in zijn rolstoel. Even later zag ik hem achter die rolstoel aan rennen door de fitnessruimtes. Maar bovenal zag ik de absolute wil om die jongen de beste dag van zijn leven te geven. Dat is Noa Lang. Als je Noa afschildert als een ettertje dat aan zichzelf denkt, dan heb je de verkeerde waardemeters. Voor mij is Noa het absolute voorbeeld ‘hoe ga je met kinderen om’. Hij heeft altijd de juiste aandacht voor de mensen die het nodig hebben”, besluit Hoefkens.

