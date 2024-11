''Oranje-speler in de knel: directie club heeft al snel twijfels bij aankoop'

Het lijkt erop dat het huwelijk tussen en Manchester United niet lang stand gaat houden. De aanvaller, die deze zomer overkwam van Bologna, heeft nog weinig kunnen overtuigen in Engeland. Ook de directie van United zet al flinke vraagtekens achter de transfer, zo stelt Manchester Evening News.

Zirkzee stal vorig seizoen de harten van menigeen in Italië, door met Bologna op individueel en collectief vlak een superjaar door te maken. De aanvaller scoorde elf keer in de Serie A en gaf vijf assists, terwijl hij vooral met dribbels voor avontuur en verbazing bij de fans zorgde. Van die speler ziet men in Engeland nog maar weinig. Met Oranje swingde Zirkzee nog tegen Bosnië-Herzegovina, maar ook daar bleef een vervolg uit.

De topclub uit Manchester legde enkele maanden geleden zo'n 43 miljoen euro op tafel om Zirkzee aan te trekken. Na elf wedstrijden staat de aanvaller op één doelpunt en één assist, zeer weinig voor iemand met dat prijskaartje. De directie van United heeft dan uit veel twijfel bij Zirkzee, weet Manchester Evening News.

"Sommige directieleden hebben al aangegeven dat Zirkzee niet goed genoeg is voor de club", zo leest het. De 23-jarige Nederlander zou zelf ook al aangegeven hebben een vertrek uit Manchester te zien zitten. Mocht Zirkzee toch bij zijn huidige club blijven, kan hij voortborduren op twee feiten: Rasmus Hojlund kent ook nog geen sterk seizoen, terwijl er met Ruben Amorim een nieuwe start gemaakt kan worden. Mogelijk past het spel dat de Portugees wil spelen bij de kwaliteiten van Zirkzee.

