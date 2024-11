Onana geeft signaal af en heeft duidelijke mening over toekomst van Van Nistelrooij

wil dat Ruud van Nistelrooij bij Manchester United blijft, zo heeft de doelman van The Mancunians na afloop van de gewonnen wedstrijd tegen PAOK aangegeven. De toekomst van Van Nistelrooij is momenteel nog onzeker door de komst van de nieuwe trainer Ruben Amorim naar Old Trafford.

Amorim neemt naar verwachting een eigen technische staf mee op het moment dat hij aan de slag gaat bij Manchester United, waardoor de toekomst van Van Nistelrooij op het spel staat. Onana, die nu een paar maanden met Van Nistelrooij werkt, hoopt dat de oud-trainer van PSV deel kan blijven uitmaken van de nieuwe technische staf van Manchester United.

"Ik wil honderd procent dat hij blijft, hij is een goede coach", vertelt Onana na de gewonnen wedstrijd in de Europa League tegenover TNT Sports. "Hij doet het geweldig sinds hij hier is. Het is anders, maar hij doet het fantastisch. De spelers zijn blij, maar het is niet iets waar wij over gaan", weet Onana.

Eerder werd via Sky Sports duidelijk dat de spelersgroep van Manchester United hoopt dat Van Nistelrooij actief blijft op Old Trafford. Ze zijn tevreden over de manier waarop hij met de groep zou communiceren en zien hem graag als de ‘verbinder’ tussen de spelers en Amorim.

