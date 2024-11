Farioli gooit voorhoede Ajax helemaal op de schop, Jan Joost van Gangelen heeft theorie

De opstelling van Ajax voor de thuiswedstrijd tegen PEC Zwolle is bekend. Opvallend is dat de voorhoede compleet op de schop gaat bij de Amsterdammers. Het duel begint zondagmiddag om 16.45 uur in de Johan Cruijff ArenA.

Trainer Francesco Farioli van Ajax kan niet beschikken over Mika Godts, die in de vorige speelronde tegen FC Twente (2-2) een hamstringblessure opliep. Daardoor komt Steven Berghuis in de ploeg. Centraal voorin krijgt Brian Brobbey de voorkeur boven Wout Weghorst, die tegen FC Twente nog startte. Chuba Akpom neemt plaats op de bank, terwijl Bertrand Traoré in de ploeg komt.

Artikel gaat verder onder video

Hoe de voorhoede er precies uit gaat zien is nog even de vraag. Presentator Jan Joost van Gangelen van ESPN heeft wel een idee. "Sommige geleerden zeggen: Berghuis komt op de plek van Godts, op links. Dat denk ik niet; ik denk dat dat Taylor is, dat Berghuis op '10' gaat spelen en Traoré vanaf rechts. Brobbey is dan de spits. Voor de rest is het wel gesneden koek bij Farioli."

Bij PEC Zwolle was één vraagteken: wie zou de geschorste Davy van den Berg vervangen? Trainer Johnny Jansen had de keuze tussen Filip Krastev en Nick Fichtinger; de keuze is gevallen op laatstgenoemde. Verder krijgt de van een blessure teruggekeerde Simon Graves de voorkeur boven Olivier Aertssen.

Ajax al sinds tweede speelronde ongeslagen

Ajax is al sinds de tweede speelronde (2-1 nederlaag bij NAC Breda) ongeslagen in de Eredivisie en staat met 26 punten uit 11 wedstrijden op de vierde plaats. Met een overwinning op PEC zou Ajax de derde plek overnemen van Feyenoord. PEC boekte in de vorige speelronde tegen Fortuna Sittard (3-1) de eerste zege sinds 29 september en staat met twaalf punten op de veertiende plaats.

Opstelling Ajax: Pasveer, Rensch, Sutalo, Baas, Hato, Klaassen, Henderson, Taylor, Traoré, Brobbey, Berghuis.

Opstelling PEC Zwolle: Schendelaar; Floranus, Graves, Garcia MacNulty, Van der Haar; El Azzouzi, Fichtinger; Namli, Monteiro, Mbayo; Vente

Wat verwacht je van Ajax - PEC Zwolle? Laden... 53.4% Winst Ajax 6.3% Gelijkspel 40.3% Winst PEC Zwolle 1028 stemmen

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Chris Woerts levert snoeiharde kritiek op Ajax: ‘Het is vals sentiment’

Chris Woerts plaatst zijn serieuze vraagtekens bij een besluit van Ajax.