Vermoedelijke opstelling Feyenoord: Priske voert meerdere wijzigingen door tegen AZ

Feyenoord-trainer Brian Priske voert in de thuiswedstrijd tegen AZ vier wijzigingen door ten opzichte van de verloren Klassieker tegen Ajax (0-2). moet zoals vrijdag aangekondigd onder de lat plaatsmaken voor , terwijl en vanwege blessures niet van de partij zijn. Zij worden vervangen door respectievelijk Chris-Kévin Nadje en . Bart Nieuwkoop krijgt bovendien de voorkeur boven Givairo Read.

Dat verwacht het Algemeen Dagblad althans. Feyenoord werkte van de week met veel zelfvertrouwen toe naar het thuisduel met Ajax, maar kwam er op eigen veld niet aan te pas. De Amsterdammers openden al vroeg de score, maakten niet veel later ook de 0-2 en kwamen vervolgens geen moment serieus in de problemen. Feyenoord heeft in de volgende topper tegen AZ dus wat recht te zetten, maar zal dat moeten doen zonder Milambo. De talentvolle middenvelder, de afgelopen weken een van de uitblinkers bij Feyenoord, kwam niet ongeschonden uit de strijd tegen Ajax en zal het duel met de Alkmaarders sowieso moeten missen.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Peter Bosz is eerlijk over Feyenoord tegen Ajax: 'Er klopte niets van wat jullie schreven'

Dit betekent dat er op het middenveld een plekje vrijkomt voor Nadje. Feyenoord nam de Ivoriaanse middenvelder afgelopen zomer over van FC Versailles. Hij speelde tot op heden pas zes wedstrijden voor de Rotterdammers. Nadje verscheen enkel in de uitwedstrijd tegen FC Groningen op 14 september aan de aftrap. Tegen AZ mag hij het naar alle waarschijnlijkheid dus opnieuw vanaf het begin laten zien. Nadje is niet de enige nieuwkomer in de basiself van Feyenoord. Priske maakte vrijdag bekend dat Wellenreuther na zijn fouten tegen Ajax plaats moet maken voor Bijlow, die de voorbije maanden de Duitser voor zich moest dulden maar zaterdagavond dus weer een keer onder de lat staat.

Priske lijkt ook in zijn achterhoede voor een nieuwe naam te kiezen. Nieuwkoop maakte tegen Ajax als invaller zijn rentree binnen de lijnen en wordt een paar dagen later aan de aftrap verwacht. Dat gaat ten koste van Givairo Read, die tegen zowel FC Utrecht als Ajax nog een goede indruk achterliet. De achterhoede wordt gecompleteerd door Gernot Trauner, Dávid Hancko en Hugo Bueno. Nadje krijgt op het middenveld gezelschap van In-beom Hwang en Quinten Timber. Voorin vindt er eveneens een wijziging plaats. Ueda moest zich tegen Ajax noodgedwongen in de eerste helft al laten vervangen. Carranza kwam voor hem binnen de lijnen en heeft tegen AZ zijn tweede basisplaats sinds zijn transfer naar Rotterdam-Zuid. Hij zal worden geflankeerd door Ibrahim Osman en Igor Paixão.

Vermoedelijke opstelling Feyenoord: Bijlow; Nieuwkoop, Trauner, Hancko, Bueno; Nadje, Hwang, Timber; Osman, Carranza, Paixão.

Vermoedelijke opstelling AZ: Owusu-Oduro; Maikuma, Penetra, Dekker, Møller Wolfe; Clasie, Mijnans, Koopmeiners; Kasius, Parrott, Poku.

Hoe eindigt Feyenoord - AZ? Laden... 78.5% Feyenoord wint 9.9% Gelijkspel 11.6% AZ wint 353 stemmen

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Feyenoord-fans merken enorm verschil rond Klassieker: 'Schril contrast met vorig jaar'

Voor de supporters van Feyenoord maakt het vertrek van de Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb een wereld van verschil.