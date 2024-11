Nieuw hoofdstuk in Mbappé-soap: PSG mist deadline, Franse bond wijst beroep af

Een nieuwe hoofdstuk in de afwikkeling van het zuur geëindigde huwelijk tussen Paris Saint-Germain en steraanvaller . PSG heeft één dag te laat bezwaar aangetekend tegen de uitspraak van de Franse voetbalbond FFF, die bepaalde dat de aanvaller na zijn overstap naar Real Madrid nog recht heeft op een achterstallige betaling van 55 miljoen euro.

PSG betaalde in 2017 een bedrag van liefst 180 miljoen euro om Mbappé over te nemen van AS Monaco. In de zeven daaropvolgende jaren zou de inmiddels 25-jarige aanvaller uitgroeien tot clubtopscorer aller tijden, met niet minder dan 256 doelpunten in 308 duels in alle competities. Daarmee was hij een belangrijke pijler onder het behalen van zes landstitels - alleen LOSC Lille doorbrak de hegemonie van de hoofdstedelingen in het seizoen 2020/21 te doorbreken.

De successen ten spijt, gingen Mbappé en PSG bepaald niet op goede voet uit elkaar. Nadat duidelijk werd dat de aanvaller zijn contract niet zou verlengen en gebruik zou gaan maken van zijn transfervrije status om over te stappen naar Real, besloot de clubleiding een in augustus 2023 overeengekomen bonus niet uit te gaan betalen aan de aanvaller. De FFF en Ligue 1-organisator LFP gelastten PSG op 25 oktober jongstleden om het verschuldigde bedrag van 55 miljoen euro alsnog over te maken. De Parijzenaars kondigden daarop aan dat niet van plan te zijn, maar het verzoek tot herziening dat de club neerlegde bij de FFF is een dag te laat ingediend, zo meldt Marca.

Het herzieningsverzoek is daarom afgewezen door de Franse voetbalbond. Dat betekent dat PSG nu nog maar één manier heeft om onder de betaling uit te komen. De club zou daarvoor de gang naar de rechter moeten maken, een stap die in de Franse media zeker niet wordt uitgesloten.

