Pusic ziet toptrainer in Nederland: 'Een van de beste van de laatste vijftien jaar'

Marino Pusic heeft zin in de Champions League-wedstrijd tussen PSV en Shakhtar Donetsk. De hoofdtrainer van Shakhtar werkte jarenlang in de Eredivisie en kent de opponent dus goed. Daags voor de wedstrijd manoeuvreert Pusic zich in de underdogpositie met Shakhtar: hij noemt PSV een ‘absolute topploeg’ en prijst collega-trainer Peter Bosz.

Op de persconferentie stelt Pusic dat PSV vorig seizoen de ‘terechte kampioen’ van Nederland was. Zelf werkte hij in de eerste twee maanden van dat seizoen nog als assistent van Arne Slot bij Feyenoord, de club die als nummer twee achter PSV eindigde. Pusic noemt PSV een ‘elftal met een herkenbare speelstijl’, maar benadrukt dat Shakhtar niet kansloos is. “De vraag gaat zijn wie aan wie zijn wil op gaat leggen. Het is een uitdaging voor ons. In ons eigen land zijn we bijna altijd het team dat het initiatief neemt. De beste manier om te verdedigen is het initiatief te nemen en aan te vallen, zoals Johan Cruijff altijd zei. Dat zullen we ook hier proberen te doen. Maar het kan zijn dat we door PSV meer in de verdediging worden gedrongen.”

Dat Shakhtar kan voetballen, bleek op 22 oktober al in de uitwedstrijd tegen Arsenal. De Oekraïense topclub bood goed weerstand, maar verloor met 1-0. Bosz lichtte die wedstrijd dinsdag nog uit, om duidelijk te maken dat hij onder de indruk was van het spel van de tegenstander. “Dat is hartstikke leuk om te horen zeker van een coach als Peter Bosz, die ik beschouw als een van de beste coaches in Nederland van de afgelopen tien, vijftien jaar”, aldus Pusic. “De man heeft een indrukwekkende staat van dienst en dat laat hij telkens ook weer zien. Het is leuk om te horen en het is aan ons om het morgen ook weer te laten zien hoewel dat niet zo gemakkelijk gaat zijn.”

Pusic over De Jong en Pepi

Pusic maakt zich niet te druk om wie woensdag de spitspositie bekleedt. Bosz kan beschikken over aanvoerder Luuk de Jong en over diens concurrent Ricardo Pepi, die zaterdag driemaal scoorde tegen FC Groningen (5-0 zege). “Het is voor een trainer prettig om twee van zulke topspitsen tot je beschikking te hebben. Ze zijn qua stijl wel anders natuurlijk. De Jong is heel lastig te bespelen, echt een teamplayer, die slim in het druk zetten is. De ander is een opkomend toptalent, dat veel scorend vermogen heeft en een bewegelijk type is. Het maakt mij niet zoveel uit wie er speelt. Het spel van PSV hangt niet alleen van die positie af, maar van heel veel andere posities. Wij zullen van goeden huize moeten komen om dit af te stoppen. Zoveel diversiteit, zoveel scorend vermogen. Het is lastig om daartegen te spelen en tegen te houden. Al zijn we zeker niet gekomen om tegen te houden.”

