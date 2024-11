PSV-speler spreekt vol bravoure en doet opvallende uitspraak over de Champions League

PSV speelde in de competitiefase van de Champions League al tegen onder meer Juventus en Paris Saint-Germain, maar was ‘niet echt’ onder de indruk van zijn tegenstanders in het miljardenbal.

Doordat Sergiño Dest inmiddels al een paar maanden aan de kant staat met een zware knieblessure en ook Mauro Júnior een tijdje niet inzetbaar was, kwam er op de linksbackpositie van PSV een plekje vrij voor Dams. De 20-jarige verdediger beleeft dit seizoen zijn doorbraak in de Eindhovense hoofdmacht. Hij speelde tot op heden al zestien wedstrijden, waaronder vier in de Champions League. Dams had in alle wedstrijden in het miljardenbal een basisplaats.

PSV en Dams stonden al tegenover Juventus, Sporting Portugal, PSG en Girona. “Ik was niet echt onder de indruk van mijn tegenstanders in de Champions League, maar wel van de dingen eromheen”, zo vertelt de linksback in gesprek met Het Nieuwsblad. Dams doelt op onder meer de hymne, de stadions en het ‘opkomen op het veld’. “Het voetbal zelf voelde zoals elke andere wedstrijd en Achraf Hakimi en Ousmane Dembélé hebben bij wijze van spreken ook maar twee benen”, zo leest het.

Dams kreeg in de uitwedstrijd tegen PSG de taak om de rechterflank in bedwang te houden. Hij ontving na afloop veel complimenten voor zijn optreden in de Franse hoofdstad. “Als kind droom je natuurlijk van de Champions League, dus dan probeer je jezelf sowieso te laten zien”, vertelt hij er zelf over. Dams beaamt dat het ‘enorm snel’ is gegaan. Vorig seizoen speelde hij zijn wedstrijden nog in de Keuken Kampioen Divisie, inmiddels is hij een vertrouwd gezicht in de basiself van trainer Peter Bosz. “Ik ben geen persoon die bij alles zeer lang stilstaat, maar ik had niet verwacht dat ik meteen mijn kans ging krijgen. Ik ben ingestroomd in een groep die heel veel kwaliteit heeft en je gaat daar ook gewoon in mee, ook al is er zeker een niveauverschil tussen Jong PSV en de A-ploeg.”

Geen Godts bij de Belgische beloften

De ontwikkeling die Dams doormaakt in Eindhoven is in zijn thuisland niet onopgemerkt gebleven. Hij maakt deze week mogelijk zijn debuut voor de Onder-21 van België. De beloften slaagden er niet in zich rechtstreeks te kwalificeren voor het EK van volgend jaar, waardoor ze via de play-offs alsnog een startbewijs moeten zien te bemachtigen. Dams was niet de enige in de Eredivisie actieve Belg die een uitnodiging kreeg voor de jonge Duivels. Mika Godts had zich eveneens moeten melden, maar de smaakmaker van Ajax liep zondagmiddag op bezoek bij FC Twente een blessure op. De verwachting is dat hij een aantal weken aan de kant zal staan.

