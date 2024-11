Amorim heeft eerste record als trainer van Man United te pakken

Ruben Amorim heeft zijn eerste record als trainer van Manchester United binnen. De vlucht waarin de oefenmeester naar Engeland kwam is nu namelijk de meest gevolgde vlucht ooit, zo weet Voetbal International.

Amorim werd begin november aangesteld als opvolger van Erik ten Hag, die werd ontslagen na een reeks zwakke resultaten. De Portugees maakte veel indruk bij Sporting Portugal en wist in zijn laatste weken nog met liefst 4-1 te winnen van Manchester City in de Champions League. Nadat hij zondag zijn laatste wedstrijd aan het roer stond bij de club uit Lissabon, vloog hij maandag naar Manchester om aan zijn nieuwe baan op Old Trafford te beginnen.

Dat de supporters van Manchester United razend enthousiast zijn over de komst van Amorim, werd maar weer duidelijk op het moment dat de Portugees in het vliegtuig stapte. Supporters van de Engelse grootmacht trokken namelijk massaal naar Fligthradar24, om zo de vlucht van de nieuwe trainer in de gaten te houden.

De vlucht, die om 11.00 uur vertrok vanuit Portugal, werd op het hoogtepunt door liefst 10.900 mensen tegelijk gevolgd op de trackingwebsite. Daarmee is de vlucht van Amorim de meest gevolgde vlucht wereldwijd ooit. Amorim landde om 13.50 uur in Manchester en vertrok vervolgens naar het trainingscomplex van Manchester United.

