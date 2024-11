Slecht nieuws voor Priske en Feyenoord: sterkhouder verlaat training van nationale ploeg met blessure

is zondag afgehaakt op de training bij het Nederlands elftal, zo meldt ESPN. De aanvoerder van Feyenoord staakte de training voortijdig na een sprintoefening.

Voor het Nederlands elftal verloopt de training met alle invallers, reserves en tribuneklanten daags na de wedstrijd tegen Hongarije niet voorspoedig. Nadat Teun Koopmeiners deze helemaal had laten schieten, moest later ook Timber geblesseerd afhaken.

LEES OOK: Feyenoord heeft beet en shopt bij Marc Overmars

Artikel gaat verder onder video

Op de training moesten de reserves zondag het een en ander qua loopwerk verrichten. Na een sprintoefening krijgt Timber last. De Feyenoorder breekt deze voortijdig af en verlaat vervolgens het veld. Het is nog niet duidelijk of de middenvelder hierdoor wedstrijden zal moeten missen.

LEES OOK: Feyenoord krijgt belangrijk nieuws uit ziekenboeg

Voor Timber en Feyenoord is het te hopen dat het meevalt. De aanvoerder van de Rotterdammers kampte ook voor de interlandperiode al met fysieke klachten. Tot twee keer toe verzwikte hij zijn enkel in een competitieduel, waarna hij beide keren werd gewisseld.

Klik op de tekst van de tweet (niet op het screenshot) om de video te bekijken via X.

Quinten Timber lijkt last te hebben aan het einde van uitlooptraining Oranje ❌ — ESPN NL (@ESPNnl) November 17, 2024

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Feyenoord-debutant Zépiqueno Redmond vertelt waar zijn voornaam vandaan komt

Zépiqueno Redmond vertelt na zijn debuut voor Feyenoord over zijn opvallende voornaam.