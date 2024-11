Spaanse pers diep onder de indruk: 'Na Cruijff, Robben en Van Basten een nieuwe Nederlandse ster'

maakt ook buiten de landsgrenzen grote indruk. De Spaanse krant Mundo Deportivo wijdt een artikel aan de achttienjarige middenvelder van AZ, die zondag tegen Sparta Rotterdam (1-2 zege) voor het eerst in de basiself stond.

Smit heeft in Nederland al de nodige complimenten gekregen: Valentijn Driessen vergeleek hem met Florian Wirtz, de analisten van Rondo noemden Smit het grootste talent van Nederland, Hans Kraay junior dichtte hem een grote toekomst toe en Ibrahim Afellay noemde hem zondagavond bij Studio Voetbal een ‘uitzonderlijk talent’.

Smit was een belangrijke speler van het AZ dat in 2022/23 de UEFA Youth League won; de Alkmaarders schakelden onderweg onder meer Barcelona en Real Madrid. In Spanje waren ze dus al bekend met hem en maandag volgt een uitgebreid artikel van Mundo Deportivo over de speler die pas vier officiële duels voor het eerste elftal speelde. "Kees Smit, totaalvoetbal", luidt de kop. "De middenvelder van AZ is een van de meest veelbelovende talenten in Nederland. Hij is sterk in de mandekking en de dribbel en combineert zijn fysieke kracht met technische kwaliteiten.”

'Eredivisie is broedplaats voor talent'

“De Eredivisie en Nederland in het algemeen zijn altijd een broedplaats voor talent geweest. Ibrahimovic, Cruijff, Rijkaard, Robben, Van Nistelrooij, De Boer, Ronaldo, Romário, Van Basten, Bergkamp, Koeman, Van Bommel, Kluivert, Gullit…”, somt men op. “De nieuwste naam die is opgekomen vanuit een van 's werelds grootste talentfabrieken is Kees Smit. De middenvelder maakte indruk op de fans tijdens zijn debuut in de Europa League, waar hij zichzelf presenteerde als een speler met uitzonderlijk talent en vaardigheden. Maar eigenlijk heeft hij dit niveau de afgelopen jaren al laten zien in de jeugdteams van AZ, waar hij een van de meest opvallende spelers in de opleiding was.”

Dit seizoen heeft Smit zijn plek bij AZ ‘onmiskenbaar opgeëist’, zo klinkt het. “Hij beschikt over een buitengewone individuele techniek. Hij onderscheidt zich in het dribbelen en met lange passes. Naast zijn verfijnde balgevoel heeft hij een fysiek waarmee hij opvalt, zelfs tegen spelers die twee keer zo oud zijn als hij. Dit heeft zijn aanpassing aan het profvoetbal opmerkelijk soepel gemaakt, en het is verbazingwekkend hoe snel hij zijn kwaliteiten laat zien.”

'Beste positie van Smit nog onduidelijk'

Toch moet Smit nog ‘definitief bepalen wat zijn beste positie is’, stelt de krant, die verwacht dat Smit in de toekomst een wat meer offensieve rol krijgt. “Zijn kwaliteiten komen het best tot hun recht als dynamische middenvelder in een 4-3-3-systeem, maar hoewel hij een goed verdedigend inzicht heeft, laat hij ook zien een neusje voor de goal te hebben. Alles wijst erop dat zijn techniek en helderheid in het dribbelen, vooral bij subtiele bewegingen zoals een panna, hem dichter bij een rol als aanvallende middenvelder zullen brengen.”

“Hoe dan ook, Smit blijft een complete middenvelder”, concludeert Mundo Deportivo. “Hij beschikt over een aangeboren talent om ballen te veroveren en heeft een positioneel inzicht dat superieur is aan dat van de meeste spelers in zijn leeftijdscategorie. Hij speelt met zijn hoofd omhoog en weet het spel te verdelen met nauwkeurige lange passes.”