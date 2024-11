Teleurstelling bij Vandaag Inside: 'Het is wel jammer dat hij er niet is'

Raymond Mens is teleurgesteld dat Johan Derksen dinsdagavond niet aanschuift bij Vandaag Inside. De analist vertrok maandagavond al na vier minuten bij de uitzending nadat hij genoeg had van Wilfred Genee. Eerder vanavond werd bekend dat het boegbeeld van Vandaag Inside deze avond niet zal aanschuiven.

Aan het praatje voorafgaand aan de uitzending lijkt Genee te bevestigen dat Derksen niet van de partij is. De presentator stelt dat Mens ‘helemaal los’ kan gaan omdat de stoel van Derksen vrij is. “Ik ga helemaal los, want ik leef hier inderdaad al heel lang naar toe”, reageert Mens, doelend op de Amerikaanse verkiezingen. “Ik zag altijd: heel veel homo’s kijken uit naar het Songfestival, maar ik vind dit heel erg leuk.

“Het is natuurlijk wel jammer dat hij er niet is”, reageert Mens. “Ik stond een paar jaar geleden in de tuin bij hem in Grolloo. Toen kenden wij elkaar nog niet en hebben wij een heel leuk gesprek gehad. Toen zei hij: vind je het leuk om af en toe, als we een dagelijks programma gaan maken, aan te schuiven en over Amerika te praten. Als we dan nu de climax hebben en hij is er dan niet. Dan vind ik dat wel heel erg jammer.”

Genee houdt hoop dat Derksen alsnog aanschuift, maar die kans is klein. “De stoel is nog leeg, maar je weet het nooit natuurlijk. Als hij kijkt. Hij kan zich misschien nog bedenken en dan kan hij alsnog aanschuiven”, reageert hij.

