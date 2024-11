Rafael van der Vaart betreurt transfer Oranjeklant: 'Was lekker gebleven!'

Rafael van der Vaart toont zich kritisch op de keuze van Oranje-international , die afgelopen zomer een zesjarig contract tekende bij Aston Villa. De Nederlandse linksback moet in Birmingham vooralsnog echter doorgaans genoegen nemen met een bijrol en had wat de oud-international beter bij Borussia Dortmund kunnen blijven.

Maatsen speelde in de jeugd van zowel Feyenoord, Sparta als PSV, alvorens hij in 2018 overstapte naar Chelsea. The Blues verhuurden de verdediger sindsdien aan meerdere Engelse clubs en, vanaf de winterstop van het seizoen 2023/24, aan Borussia Dortmund. Daar maakte Maatsen een prima indruk in het elftal dat verrassend doordrong tot de finale van de Champions League, waarin Real Madrid te sterk was. Het leverde de verdediger onder meer zijn eerste uitverkiezing voor het Nederlands elftal op. Hoewel bondscoach Ronald Koeman hem afgelopen zomer ook meenam naar het Europees Kamioenschap in Duitsland, wacht Maatsen echter nog altijd op zijn debuut in Oranje.

In Dortmund had men Maatsen graag gehouden, maar de linksback opteerde afgelopen zomer voor een terugkeer naar de Premier League, bij Aston Villa om precies te zijn. De verrassing van het voorbije seizoen, die zich voor het eerst in de clubhistorie plaatste voor het hoofdtoernooi van de Champions League (de Europa Cup 1, die The Villans in 1982 wonnen, niet meegerekend) , telde bijna 45 miljoen euro neer om Maatsen los te weken bij Chelsea. Trainer Unai Emery kiest links achterin vooralsnog echter veelal voor Maatsens concurrent: de Fransman Lucas Digne. Woensdagavond heeft de Nederlander echter wél, voor de tweede keer op rij, een basisplaats in de Champions League. Villa haalde de volle buit uit de eerste drie duels en heeft woensdagavond om 18.45 uur afgetrapt in het uitduel met Club Brugge.

In de voorbeschouwing bij Ziggo Sport toont Van der Vaart zich kritisch op de keuze van Maatsen om bij de club uit Birmingham te tekenen. "Ik vind wel, als je bij Dortmund zit en je gaat naar Aston Villa...", begint de 109-voudig international. "Met alle respect voor Aston Villa, maar dan moet wel echt basis spelen. Het kan wel een beetje mis gaan, maar ik vind het toch jammer dat hij zo weinig speelt." Presentator Wytse van der Goot werpt tegen dat Digne 'ook geen kleintje' is, maar Van der Vaart blijft bij zijn standpunt. "Dat weet je van tevoren, maar bij Dortmund was hij fantastisch én basisspeler. Was lekker gebleven! Ik snap het wel, geld en weet ik het allemaal. Maar ik vind het jammer", aldus Van der Vaart.

