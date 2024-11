Van Hooijdonk valt één ding op als Wellenreuther het veld van De Kuip betreedt

Pierre van Hooijdonk heeft extra op het publiek van Feyenoord gelet toen woensdagavond het veld van De Kuip betrad, om te beginnen aan de warming-up voor het Champions League-duel met Red Bull Salzburg. De Duitser keert exact één wedstrijd nadat hij gepasseerd werd ten faveure van terug in de basisformatie van trainer Brian Priske en heeft zich de afgelopen maanden 'heel vaak alleen gevoeld', denkt Van Hooijdonk.

Priske besloot afgelopen zomer om niet Oranje-international Bijlow, maar Wellenreuther tot zijn eerste keeper te benoemen. De Duitser had in de voorgaande twee seizoenen meermaals tot grote tevredenheid de plaats onder de lat ingenomen als Bijlow weer eens geblesseerd was, maar bleek als eerste keeper minder betrouwbaar. Nadat hij al een aantal keer de fout in was gegaan, greep Priske na het verloren thuisduel met Ajax (0-2) in: Bijlow keerde zaterdagavond tegen AZ terug in de basis. Daags voor de wedstrijd tegen Salzburg moest Feyenoord echter teleurstellend nieuws brengen over Bijlow: de doelman had 'lichte klachten' overgehouden aan het duel met de Alkmaarders, dat eindigde in een 3-2 overwinning. Wellenreuther mag tegen Red Bull dus alweer terugkeren onder de lat. In de voorbeschouwing bij Ziggo Sport wordt de opmerkelijke turn of events voor de Duitser besproken door analist Van Hooijdonk.

"Ik denk dat het ontzettend veel met hem gedaan heeft", zegt Pi-Air. "Ik denk dat Wellenreuther zich, vanaf het moment dat de transfer van Bijlow naar Southampton niet doorging, heel vaak alleen heeft gevoeld. Hij heeft de steun gekregen van de staf en uiteindelijk ook wel zijn medespelers, maar het Umfeld schreeuwde eigenlijk vanaf het begin om de terugkeer van Bijlow onder de lat. Dan wordt elke bal onder de loep gelegd, fouten in zijn voeten geschoven. Soms terecht, soms onterecht, maar uiteindelijk wordt hij gepasseerd tegen AZ en nu moet hij de eerste wedstrijd in de Champions League weer spelen."

De manier waarop het Feyenoord-publiek de teruggekeerde doelman woensdagavond begroette, sprak wat Van Hooijdonk betreft boekdelen. "Hij komt net het veld op, ik heb erop gelet. Bij de meeste spelers is het volle bak gejuich, en hier bleef het toch een beetje stil. En dat voel je, als speler", aldus de oud-spits. "Je hoort niet alles wat mensen zeggen, maar je voelt wel heel erg makkelijk de vibe. Vinden ze je goed, of vinden ze je niet goed? Dat laatste proefde ik een beetje bij de opkomst van Wellenreuther", besluit Van Hooijdonk.

