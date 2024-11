Opstelling Feyenoord: Carranza haakt af, verrassende rol voor Nieuwkoop

De opstelling van Feyenoord voor het thuisduel met Red Bull Salzburg in de Champions League is bekend. Trainer Brian Priske voert, deels noodgedwongen, liefst vijf wijzigingen door ten opzichte van het laatste Eredivisie-duel dat de Rotterdammers speelden. Verrassend is de terugkeer van , die begint als rechtsbuiten.

Ten opzichte van het met 3-2 gewonnen competitieduel van AZ van afgelopen zaterdag, kan Priske tegen Red Bull geen beroep doen op doelman Justin Bijlow en rechtsback Givairo Read. Bijlow keerde tegen de Alkmaarders juist terug onder de lat, nadat hij tot op heden genoegen moest nemen met een rol als tweede man achter Timon Wellenreuther. De onfortuinlijke sluitpost hield echter een 'lichte blessure' over aan zijn rentree en ontbreekt daarom zowel tegen Red Bull Salzburg als komende zondag, als Almere City de volgende tegenstander is in de Eredivisie. De achttienjarige Read was de afgelopen weken de vervanger van de geblesseerde Jordan Lotomba, maar is door Feyenoord niet ingeschreven voor de Champions League.

Op de plek van Bijlow keert Wellenreuther dus, sneller dan hij ongetwijfeld vermoed had, terug in het elftal. Lotomba is weer hersteld en zal dus zijn positie rechts achterin weer gaan innemen. In het centrum van de verdediging voert Priske ook een wijziging door: Thomas Beelen verdwijnt uit het elftal ten koste van Gernot Trauner, die een duo vormt met Dávid Hancko. Hugo Bueno behoudt zijn basisplaats als linksback.

Op het middenveld verliest Ramiz Zerrouki, na een matig optreden tegen AZ, zijn basisplaats. In zijn plaats zal Luka Ivanusec als meest vooruitgeschoven middenvelder optreden, zo blijkt uit de opstelling op de website van de UEFA. Zoals verwacht zijn aanvoerder Quinten Timber en In-beom Hwang de andere twee middenvelders die mogen starten.

Voorin start Bart Nieuwkoop verrassend als rechtsbuiten, een positie die tegen AZ nog werd bekleed door Ivanusec, die dus een linie terugzakt. Ibrahim Osman staat in de spits, omdat ook derde keus (!) Julián Carranza in navolging van Santiago Giménez en Ayase Ueda niet beschikbaar is. Igor Paixão behoudt zijn plek als linksbuiten.

Opstelling Feyenoord: Wellenreuther; Lotomba, Trauner, Hancko, Bueno; Ivanusec, Hwang, Timber; Nieuwkoop, Osman, Paixão.

Mocht Wellenreuther onverhoopt óók uitvallen, dan krijgen we een debutant onder de lat te zien. Priske kan kiezen uit de twintigjarige Mannou Berger, normaal gesproken keeper van de Onder-21, of diens achttienjarige ploeggenoot Ismail Ka, die ook de Youth League-duels voor zijn rekening neemt en eveneens bij de Onder-19 zit. Opvallend genoeg was Ka enkele jaren geleden nog spits, zo schrijft X-account Feyenoord Youth Watcher. Een andere mogelijke debutant is spits Zépiqueno Redmond (18), die voor het eerst deel uitmaakt van de wedstrijdselectie van Feyenoord 1.

Reservespelers Feyenoord: Berger, Ka, Mitchell, Beelen, González, Smal, Zerrouki, Nadje, Zechiël, Hadj Moussa, Redmond

Ook de opstelling van de bezoekers is bekend. Salzburg-trainer Pepijn Lijnders wordt, net als Priske, geteisterd door een ware blessuregolf. Liefst negen potentiële basisspelers ontbreken bij de kampioen van Oostenrijk, die na drie speelronden nog geen enkel punt heeft in de Champions League. Daar komt bovenop dat Mads Bistrup en Stefan Bajcetic zijn geveld door een maag-darminfectie en beiden niet van de partij zijn. Bekendste naam die er wél bij is, is doelman Janis Blaswich. De 33-jarige Duitser stond tussen 2018 en 2022 onder contract bij Heracles Almelo.

Opstelling RB Salzburg: Blaswich; Capaldo, Piatkowski, Baidoo, Terzic; Clark, Gourna-Douath, Diambou; Nene, Konaté, Gloukh

