Wilfred Genee keihard aangepakt: 'Met zulke mensen had ik vroeger al heel veel moeite'

Wilfred Genee, de presentator van Vandaag Inside, wordt in een interview met het blad Party stevig aangepakt door Marijke Helwegen (75). De dagelijkse talkshow is wat de mediapersoonlijkheid betreft ten dode opgeschreven als Johan Derksen ermee stopt, terwijl Genee volgens Helwegen juist inwisselbaar is.

Derksen en Genee clashten inmiddels bijna twee weken geleden al na vier minuten keihard tijdens de maandaguitzending, waarop eerstgenoemde prompt opstond en de studio verliet. Voor de zoveelste keer dreigde de talkshow daarmee op de klippen te lopen, maar na een geslaagde interventie van Talpa-baas John de Mol en Marco 'directeurtje' Louwerens keerde Derksen twee dagen later 'gewoon' weer terug aan tafel.

Helwegen zou, als Derksen en Genee niet langer samen in het programma zouden kunnen verschijnen, wel weten wie het veld zou moeten ruimen: Genee. "Het dieperliggende probleem is denk ik dat het Johan Derksen irriteert dat Wilfred Genee altijd het braafste jongetje van de klas speelt. Johan moet Vandaag Inside leuk en spannend maken, het vuile werk doen, zou je kunnen zeggen, en Wilfred blijft meestal buiten schot. Wilfred zal nooit zeggen: Moet je eens luisteren, ik heb Johan voor de uitzending al opgestookt. Met zulke mensen had ik vroeger al heel veel moeite. Op de basisschool had je ook van die meisjes die dit deden, maar hun handen in onschuld wasten en anderen het haasje lieten zijn als er problemen kwamen. Ik moet zeggen dat ik Johan wel oprecht vind. Hij is altijd zichzelf", citeert Mediacourant uit het betreffende interview met Helwegen.

Vandaag Inside heeft Derksen dan ook 'hard nodig', vervolgt Helwegen: "Als hij er op een dag mee stopt, kun je tien andere mensen op zijn plek zetten, maar dan is het programma niet meer wat het geweest is, en dat weet Wilfred ook." Datzelfde kan dan weer niet gezegd worden van Genee, aldus de 75-jarige: "Als je Wilfred weghaalt als presentator en je zet daar iemand anders voor in de plaats, kan Vandaag Inside wel gewoon doorgaan. Wilfred houdt zich altijd overal buiten en bekent nooit kleur", zegt Helwegen.

