Vermoedelijke opstelling Feyenoord: Priske stelt Zerrouki teleur

Feyenoord neemt het woensdagavond in eigen huis op tegen Red Bull Salzburg in de Champions League. Naar verwachting van het Algemeen Dagblad zullen de Rotterdammers dat doen zonder in de basis. Brian Priske kiest vermoedelijk voor een basisplaats voor Chris-Kévin Nadje.

Feyenoord wist zaterdagavond in eigen huis met 3-2 te winnen van AZ. Vier dagen later staat de volgende wedstrijd in de Champions League weer op het programma. Daarvoor zal Priske zijn elftal vermoedelijk op vijf plekken wijzigen. Dinsdag werd duidelijk dat Justin Bijlow, die tegen AZ terugkeerde onder de lat, niet fit genoeg is voor het duel met de Oostenrijkers, waardoor Timon Wellenreuther naar verwachting weer op doel mag staan.

Achterin leek Feyenoord tegen een probleem aan te lopen. Givairo Read was aan het begin van het seizoen door de Rotterdammers niet ingeschreven voor de Champions League, maar door blessures van Bart Nieuwkoop en Jordan Lotomba moest het talent de afgelopen wedstrijden aan de aftrap verschijnen. Nu lijkt Lotomba echter fit genoeg om aan de aftrap te verschijnen, waardoor Priske waarschijnlijk voor hem zal kiezen. Naast hem is de verwachting dat Gernot Trauner terugkeert ten koste van Thomas Beelen.

Op het middenveld ruimt Priske naar verwachting geen plek in voor Zerrouki. De miljoenenaankoop weet nog altijd geen indruk te maken in De Kuip en speelde ook tegen AZ geen goede wedstrijd. De invalbeurt van Nadje was een stuk veelbelovender, waardoor de oefenmeester hem naar verwachting een basisplaats zal geven. Voorin keert de razendsnelle Ibrahim Osman terug in de basis, wat ten koste gaat van Luka Ivanusec.

Vermoedelijke opstelling Feyenoord

Wellenreuther; Lotomba, Trauner, Hancko, Bueno; Nadje, Hwang, Timber; Osman, Carranza, Paixão.

Vermoedelijke opstelling Red Bull Salzburg

Blaswich; Terzic, Baidoo, Piatkowski, Capaldo; Clark, Diambou, Gloukh; Nene, Konate, Daghim.

