Vinícius Júnior beleeft pijnlijk moment, achttien dagen na mislopen Ballon d'Or

Brazilië heeft donderdagavond kostbaar puntenverlies geleden in de kwalificatiereeks voor het Wereldkampioenschap van 2026 in de Verenigde Staten, Mexico en Canada. De Goddelijke Kanaries kwamen in de uitwedstrijd tegen Venezuela niet verder dan een 1-1 gelijkspel. Een ongelukkige rol was er weggelegd voor . De aanvaller van Real Madrid mocht bij een gelijke stand een strafschop nemen, maar zag zijn inzet gekeerd worden en rebound naast het doel verdwijnen.

Vinícius is de laatste weken onderwerp van gesprek. De Braziliaan was de gedoodverfde winnaar van de Ballon d’Or, maar tot zijn eigen verbazing ging de prestigieuze prijs naar Rodri. Toen Real Madrid op de hoogte werd gebracht van dat nieuws, besloot de regerend kampioen van Spanje en Champions League-winnaar het gala in Parijs te boycotten. Vinícius is erop gebrand volgend jaar wel met de Gouden Bal aan de haal te gaan en laat daar geen misverstand over bestaan. Zo maakte hij afgelopen zaterdag in de thuiswedstrijd tegen Osasuna nog een hattrick.

Maar hoe overtuigend Vinícius presteert in het shirt van Real Madrid, zo moeizaam gaat het in dienst van de nationale ploeg. De aanvaller stond na 34 interlands op slechts vijf doelpunten. Donderdag had daar eentje bij moeten komen. FC Barcelona-ster Raphinha bracht Brazilië vlak voor de rust op voorsprong, maar heel lang kon de vijfvoudig wereldkampioen daarvan niet genieten. Telasco Segovia bracht de thuisploeg snel op gelijke hoogte. Vinícius kreeg vervolgens na een uur de uitgelezen mogelijkheid om zijn land opnieuw aan de leiding te brengen. Hij was onlangs tegen AC Milan nog trefzeker vanaf de stip, maar in en tegen Venezuela ging het mis.

Doelman Rafael Romo keerde de strafschop van Vinícius en de rebound van de aanvaller van Brazilië en Real Madrid hobbelde naast. Een pijnlijk moment dus voor Vinícius, die na het mislopen van de Ballon d’Or gebrand is op revanche. In het shirt van zijn land wil het echter nog altijd niet vlotten. En dat is des te vervelender voor Brazilië, dat al geen vlekkeloze kwalificatiereeks speelt. De eerste elf wedstrijden leverden slechts zeventien punten op. Dat zijn er vijf minder dan Argentinië, dat in de nacht van donderdag op vrijdag verloor van Paraguay (2-1). Brazilië krijgt na het weekeinde de kans om zich te herstellen van het gelijkspel tegen Venezuela. In de nacht van dinsdag op woensdag wacht de ontmoeting met Uruguay.

🚨🇧🇷 VINICIUS JR MISSES THE PENALTY! ❌pic.twitter.com/VbG5weUE4m — Tekkers Foot (@tekkersfoot) November 14, 2024

