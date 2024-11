Genee neemt enorm risico tijdens Vandaag Inside

Wilfred Genee heeft donderdagavond tijdens Vandaag Inside een groot risico genomen. De presentator verwees namelijk weer naar zijn nummer Zomaar Een Avond In De Kroeg, wat maandag een aanleiding was voor de clash met Johan Derksen. Laatstgenoemde zou heel erg klaar zijn met hoe vaak Genee het nummer opbrengt.

Maandagavond ging het helemaal mis bij Vandaag Inside. Na een sneer van Genee besloot Derksen al vroeg in de uitzending op te stappen en naar huis te rijden. In de rubriek In de Wandelgangen stelde tafelgast Valentijn Driessen vervolgens dat dit komt door een voorval voorafgaand aan de uitzending. “Jij komt ook bij de visagie binnen met dat lietje. Het zit ook in mijn kop, dat klote-liedje”, stelde Driessen.

Donderdagavond komt het nummer van Genee weer ter sprake in de uitzending, wanneer het over de inzending van Anouk voor de Songfestival-commissie gaat. “Ik kan me nauwelijks voorstellen dat er een ander in Nederland komt met een beter liedje dan Anouk”, stelt Derksen. “Nou, ho ho, dat vind ik toch niet helemaal juist wat je nu zegt”, reageert Genee direct, terwijl de studio begint te lachen.

Van der Gijp wil Derksen vastbinden

“Nee, nee, nee, echt niet”, roept Genee direct, terwijl René van der Gijp uitdagend vraagt wie de presentator dan bedoelt. “Laat ‘m eens horen”, gaat Van der Gijp lachend verder. Derksen wordt vervolgens met een ongemakkelijke lach in beeld gebracht. “Dan ga ik hem aan zijn stoel vastbinden, dan laat jij ‘m horen”, geeft de oud-voetballer aan, waarna de lach van Derksen wat breder wordt.

VIDEO: Héél even lijkt het opnieuw mis te gaan aan de Vandaag Inside-tafel...

