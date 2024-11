Leipzig-trainer Rose deelt hoopvolle woorden over Xavi Simons, die zondag landgenoot gaat aanmoedigen

kan mogelijk nog voor de winterstop zijn rentree maken bij zijn club RB Leipzig, zo meldt trainer Marco Rose in gesprek met BILD. De 21-jarige Nederlander staat sinds 23 oktober, het Champions League-duel met Liverpool (0-1 verlies), aan de kant met een vervelende enkelblessure.

Tegen de ploeg van Arne Slot begon Simons zoals gebruikelijk in de basis bij Leipzig, maar dik tien minuten voor tijd moest de Oranje-international geblesseerd naar de kant. Inmiddels is Simons geopereerd aan zijn enkel en is hij afgereisd naar de Verenigde Staten, waar hij verder werkt aan zijn herstel.

Trainer Rose komt tegenover bovengenoemde krant met hoopvolle woorden over het herstel van zijn aanvallende middenvelder annex buitenspeler. "Hij werkt ontzettend hard en wil heel graag terugkomen", aldus Rose. "Misschien is er zelfs een mogelijkheid om hem er dit jaar weer bij te hebben", vervolgt de trainer. Leipzig speelt op het moment van schrijven het uitduel bij TSG 1899 Hoffenheim en werkt tot de winterstop, die ingaat op 21 december, nog zeven wedstrijden af. BILD schrijft dat het laatste duel voor de winterstop, op 20 december tegen Bayern München, 'het perfecte moment' voor de rentree van Simons zou zijn.

Simons hoopt getuige te zijn van vierde wereldtitel Max Verstappen

In zijn revalidatieschema heeft Simons dit weekend overigens ook tijd om af te reizen naar Las Vegas. Daar wordt zondagochtend om 7.00 uur Nederlandse tijd de Formule 1-Grand Prix verreden. Max Verstappen kan in de Amerikaanse gokstad zijn vierde opeenvolgende wereldtitel veiligstellen. De 27-jarige coureur van Red Bull Racing mag daartoe maximaal twee punten toegeven op de enige concurrent die hem nog van de titel kan afhouden, de Brit Lando Norris van McLaren.

