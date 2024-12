Van bankzitter tot sterspeler: de opmerkelijke opmars van Tijjani Reijnders

maakt vooralsnog een seizoen door om niet snel te vergeten. De middenvelder is een vaste waarde bij AC Milan en heeft zich ook bij het Nederlands elftal ontpopt tot een onmisbare schakel. En dat terwijl de inmiddels 26-jarige spelmaker in de zomer van 2022 nog op een dood spoor leek te zitten bij AZ. Die zomer veranderde echter alles voor Reijnders, die sindsdien een krankzinnige ontwikkeling heeft doorgemaakt.

Reijnders komt via jeugdopleiding van FC Twente, de amateurs van CSV ’28 Zwolle en PEC Zwolle in de zomer van 2017 bij de beloften van AZ terecht. Hij speelde anderhalf jaar met Jong AZ in de Keuken Kampioen Divisie, waarna hij in het seizoen 2019/2020 werd uitgeleend aan RKC Waalwijk. Vanwege corona bleef dat avontuur beperkt tot slechts acht wedstrijden. Wel is die verhuurperiode zeer nuttig geweest voor Reijnders, omdat hij daarna meer minuten maakte in het eerste van AZ.

De middenvelder moest, ondanks dat hij meer minuten kreeg, echter genoegen blijven nemen met een rol op het tweede plan. Fredrik Midtsjø bleef de voorkeur krijgen op het middenveld van AZ. In de zomer van 2022 leek de uitweg daar voor Reijnders. FC Twente had de plannen om de middenvelder terug te halen naar Enschede. “Ik stond op het punt om naar FC Twente te gaan”, onthulde Reijnders in gesprek met De Telegraaf. De plannen veranderden, want Midtsjø vertrok uit Alkmaar. “Daardoor kon ik vol voor mijn kansen gaan. Mijn basisplek heb ik daarna ook niet meer afgestaan."

Reijnders breekt door bij AZ

Het seizoen 2022/2023 betekende dan ook de definitieve doorbraak van Reijnders bij AZ. De middenvelder speelde bijna alles in het seizoen waarin de Alkmaarders de halve finale van de Conference League wisten te bereiken en op een vierde plaats in de Eredivisie eindigden. Reijnders kwam in totaal tot 54 wedstrijden, waarin hij goed was voor zeven doelpunten en twaalf assists. In elk van die 54 wedstrijden begon Reijnders in de basis voor zijn ploeg en slechts vijfmaal werd hij vroegtijdig naar de kant gehaald.

Lang kon AZ niet genieten van de doorgebroken Reijnders, want ook in het buitenland vielen de goede prestaties van de middenvelder op. In de zomer vertrok Reijnders dan ook voor een bedrag van maar liefst negentien miljoen euro naar AC Milan. “En dan lees je dat mensen zich afvragen of de stap van AZ naar AC Milan niet te groot is en of ik geen bankzitter zou worden."

Reijnders in Milaan

Velen dachten dus dat de stap van AZ naar AC Milan te groot zou zijn voor Reijnders, maar niets is minder waar. De middenvelder ontpopte zich meteen tot een basisspeler bij de Rossoneri. In zijn eerste seizoen kwam de middenvelder maar liefst vijftigmaal in actie voor de Italiaanse topclub. Met drie doelpunten en vier assists in de competitie had Reijnders bovendien een aardige bijdrage in de tweede plaats van de Milanezen in de Serie A. In Europees kwam Reijnders niet tot scoren in de Champions League, maar wel tot een assist in de Serie A.

De ongekende ontwikkeling van laatbloeier Reijnders zet zich dit seizoen vrolijk door. Zo is de Zwollenaar in twaalf competitiewedstrijden al goed voor drie doelpunten, waaronder twee treffers tegen laagvlieger Empoli. Dinsdagavond in de Coppa Italia was Reijnders ook trefzeker in de 6-1 overwinning van AC Milan op Serie B-ploeg Sassuolo.

Dit seizoen etaleert Reijnders echter ook zijn klasse in de Champions League. AC Milan kende een moeizame start met nederlagen tegen Liverpool en Bayer Leverkusen, maar in het duel met Club Brugge stond de Nederlander met Indonesische roots op. Twee doelpunten van Reijnders droegen bij aan de 3-1 overwinning op de Belgen. Tegen Real Madrid liet Reijnders ook zijn klasse zien, want aan de hand van de 26-jarige Oranje-international boekten de Milanezen een knappe 1-3 zege op de regerend Champions League-winnaar. In het Estadio Santiago Bernabéu was Reijnders ook goed voor een doelpunt. AC Milan staat na vijf duels in de middenmoot (zestiende) met negen punten uit vijf duels.

De goede prestaties van Reijnders zijn ook niet onopgemerkt gebleven bij de clubleiding van AC Milan. De middenvelder staat namelijk op het punt om zijn handtekening onder een nieuw en verbeterd contract te zetten. Volgens La Gazzetta dello Sport staat Reijnders nu voor zo’n 1,6 miljoen euro per jaar op de loonlijst. Na de krabbel onder het nieuwe contract zou de twintigvoudig Oranje-international er nog wel eens flink op vooruit kunnen gaan.

Dat Reijnders op het punt staat op zijn contract in Milaan te verlengen maakt hem in ieder geval trots. “Ik heb nog niet getekend, maar het ziet er goed uit. Het is een geweldige blijk van waardering dat Milan na één jaar al mijn contract wil verlengen. Dat gebeurt niet vaak en maakt me erg blij”, liet hij weten bij het Ziggo Sport-programma Rondo.

Reijnders in Oranje

Dat het snel gaat met Reijnders blijkt ook wel uit het feit dat hij zich heeft ontpopt tot een vaste kracht in het Nederlands elftal. Sinds zijn Oranje-debuut op 7 september 2023 heeft de middenvelder al twintig interlands gespeeld onder bondscoach Ronald Koeman. Reijnders miste alleen de oefeninterland tegen Canada (vrijaf vanwege een trip naar Australië met AC Milan) en de Nations League-wedstrijd tegen Bosnië-Herzegovina.

De concurrentie op het middenveld is hevig met onder meer Frenkie de Jong, Ryan Gravenberch, Teun Koopmeiners, Joey Veerman en Jerdy Schouten. Daarbij moet genoemd worden dat De Jong en Koopmeiners geblesseerd afhaakten voor het EK in Duitsland. Toch lijkt Reijnders, die een sterk eindtoernooi speelde met Oranje, zich ook in de nabije toekomst op te kunnen maken voor een basisplaats in het Nederlands elftal. Velen zien de AC Milan-middenvelder als onderdeel van het ideale Oranje-middenveld.

