Ajax-fans maken eigen speler met grond gelijk: ‘Alsof hij voor het eerst op een voetbalveld loopt’

De supporters van Ajax zijn op zijn zachtst gezegd niet bepaald onder de indruk van het spel van tegen AZ. De routinier werd door Francesco Farioli als rechtsbuiten opgesteld, maar kan in het eerste bedrijf niet imponeren.

Farioli heeft er in Alkmaar voor gekozen met Berghuis als rechtsbuiten te spelen, waardoor Bertrand Traoré op de bank moest plaatsnemen. De linkspoot, die onlangs terugkeerde van een blessure, weet aan het begin van de wedstrijd niet bepaald een goede indruk achter te laten. Dat komt hem op de nodige kritiek te staan op social media.

“Berghuis is werkelijk dramatisch. Alsof hij voor het eerst op een voetbalveld loop. Je speelt op deze manier met 10 man”, schrijft een gebruiker. “Berghuis heeft één keer een bal goed geraakt, flapdrol”, voegt een andere fan eraan toe. Een derde vraagt zich af of de buitenspeler niet beter kan gaan spelen bij de amateurs van Rijnsburgse Boys. “Op deze manier is het niks.”

Farioli spreekt niet van vormcrisis

Voorafgaand aan de wedstrijd kreeg trainer Francesco Farioli van ESPN-verslaggever Jan Joost van Gangelen de vraag of Berghuis minuten nodig heeft om zijn vorm te vinden, nu hij ‘niet in beste vorm verkeert’. “Ik ben het niet met je eens dat hij niet in zijn beste vorm verkeert”, antwoordde Farioli. “Hij heeft ons dit seizoen al meerdere keren geholpen en hij levert een goede bijdrage aan het team. Op dit moment hebben we alle spelers nodig. Vandaag hebben we Steven nodig aan het begin van de wedstrijd en Bertrand (Traoré, red.) hebben we nodig wanneer hij invalt.”

Berghuis is het kwijt

In de rust van de wedstrijd komt het spel van Berghuis ter sprake bij ESPN. “Hij is het helemaal kwijt”, is Kees Kwakman duidelijk. “Hij raakt geen bal en is ook gefrustreerd.” Daarmee doelt de analist op de ploeggenoten van Berghuis, waarvan een aantal al zeer stevige tackles hebben ingezet. “Daardoor is het aan de bal helemaal niks.”

