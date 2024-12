Ajax – Lazio op tv: hoe laat en waar is de wedstrijd te zien?

Ajax speelt donderdagavond in eigen huis tegen Lazio de zesde wedstrijd van de competitiefase van de Europa League. De ploeg van Francesco Farioli hoopt zich te kunnen herstellen van de nederlaag op bezoek bij Real Sociedad (2-0). De wedstrijd tussen Ajax en Lazio wordt live uitgezonden op Ziggo Sport, maar hoe laat? En hoe kijk je Ajax – Lazio als je geen abonnee van Ziggo bent?

Hoe laat begint Ajax – Lazio?

De wedstrijd tussen Ajax en Lazio wordt donderdagavond om 21.00 uur afgetrapt in de Johan Cruijff ArenA. De UEFA heeft de Slowaak Ivan Kruzliak aangewezen als scheidsrechter voor het duel. Hij zal worden bijgestaan door Branislav Hancko en Adam Jekkel, terwijl Peter Kralovic als vierde official fungeert. De Pool Tomasz Kwiatkowski is de videoscheidsrechter, die op zijn beurt wordt geassisteerd door de Fransman Willy Delajod.

Op welke zender wordt Ajax – Lazio uitgezonden?

De wedstrijd tussen Ajax en Lazio wordt uitgezonden op het hoofdkanaal van Ziggo Sport, voor abonnees van de betaalzender te vinden op kanaal 14. De voorbeschouwing, die wordt verzorgd in het programma UEFA Matchday, begint om 19.45 uur.

Hoe kijk je Ajax – Lazio als je geen klant bent van Ziggo?

Wie televisiekijkt via een andere aanbieder, zoals bijvoorbeeld KPN of Odido, kan gratis een account aanmaken op de website van Ziggo om de wedstrijd bijvoorbeeld via de Ziggo GO-app te kunnen zien. In dit artikel leggen we uitgebreid uit hoe het aanmaken van het account precies in zijn werk gaat en welke keuzes je daarbij hebt.

Hoe staan Ajax en Lazio ervoor in de Europa League?

Ajax doet het momenteel uitstekend in de Europa League. De Amsterdammers gaan de zesde speelronde in als nummer zes van de ranglijst. De ploeg van Farioli wist tot dusver te winnen van Besiktas (4-0), Qarabag (0-3) en Maccabi tel Aviv (5-0), terwijl op bezoek bij Slavia Praag een punt werd gepakt: 1-1. In de afgelopen speelronde liep Ajax tegen Real Sociedad tegen de eerste nederlaag van de campagne aan: 2-0.

Lazio staat er nog een stuk beter voor in de Europa League, aangezien de Romeinen met dertien punten de eerste plaats bezetten. De Italianen boekten al zeges op Dynamo Kiev (0-3), Nice (4-1), FC Twente (0-2) en FC Porto (2-1). In de afgelopen speelronde kwam de ploeg van Marco Baroni in eigen huis niet verder dan 0-0 tegen Ludogorets.

Welke tegenstanders treft Ajax nog meer in de Europa League?

Speelronde 7: Donderdag 23 januari 21.00 uur: RFS - Ajax

Speelronde 8: Donderdag 30 januari 21.00 uur: Ajax - Galatasaray

