Francesco Farioli krijgt op de dag van Ajax - Lazio een serieuze waarschuwing

Ajax maakte voor de interlandperiode in november indruk door in een paar dagen tijd af te rekenen met zowel Feyenoord als PSV, Maccabi Tel Aviv in de Europa League op een 5-0 nederlaag te trakteren en zich in de uitwedstrijd tegen FC Twente tweemaal terug te knokken van een achterstand. De ploeg van Farioli tankte daarmee ontzettend veel vertrouwen voor de laatste wedstrijden van de eerste seizoenshelft, maar de laatste weken zakten de Amsterdammers regelmatig door het ijs. Vooral het optreden op bezoek bij AZ was op z’n zachtst gezegd niet best.

Farioli keek er echter heel anders naar en was opvallend positief over het optreden van zijn ploeg in Alkmaar. De lovende kritieken van de Italiaan roepen vraagtekens op bij Ajax-watcher Johan Inan van het Algemeen Dagblad. “Leuk en aardig, maar daarmee bagatelliseerde Farioli wel een wanvertoning. Er zat immers zeventig minuten nul verrassing in het Ajax-spel”, zo schrijft Inan naar aanleiding van Farioli zijn uitlatingen na de nederlaag tegen Ajax. De trainer sprak over het ‘verbreden van de standaarden’. “Op diepteloopjes waren zijn spelers amper te betrappen. Ajax schoot na tachtig minuten voor het eerst op doel. Ruben van Bommel kreeg kans na kans. Ajax-spitsen Brian Brobbey en Wout Weghorst bepaald niet”, zo is Inan echter een stuk kritischer.

Volgens de clubwatcher speelden vleugelspitsen Chuba Akpom en Steven Berghuis bovendien ‘niets klaar’. “Was dat normaal? Waarom foeterde Farioli daar niet over?”, zo plaatst Inan dan ook zijn vraagtekens bij de teksten van de Italiaan. Farioli vertelde woensdag dat de manier waarop hij communiceert ‘behoorlijk in lijn ligt met de individuele en collectieve gesprekken’ die hij intern voert. Hij was na afloop van AZ - Ajax trots op het feit hoe zijn ploeg er in de slotfase in bleef geloven en ondanks een moeizame vertoning voor de gelijkmaker bleef gaan. Volgens Stevens moet Farioli echter waken voor ‘te veel bescherming’. “Naar buiten toe verdedigen en intern kritisch, Farioli lijkt mij zo’n trainer. Dat kon ik ook zijn. Je kan echter elke wedstrijd positief of negatief benaderen”, aldus de voormalig coach van onder meer Roda JC en PSV.

Stevens waarschuwt Farioli voor ‘gemakzucht’

Farioli had, zo dachten velen, na de teleurstellende wedstrijden van Ajax tegen PEC Zwolle, Real Sociedad, NEC, FC Utrecht én Ajax genoeg reden om kritisch te zijn op zijn eigen spelers, maar hij koos ervoor om dat niet te zijn, in ieder geval niet tegenover de pers. Volgens Stevens is het afhankelijk van wat de selectie in de ogen van de trainer nodig heeft, maar moet je als trainer ‘wel oppassen voor gemakzucht als je altijd positief blijft’. “Let op: wij beredeneren vanuit woord, terwijl een blik of wisselbeurt voor een speler ook een keihard signaal kan zijn”, voegt Stevens er nog wel aan toe.

