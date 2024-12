Arne Slot speelt zeer zwak met Liverpool, maar ontvangt waanzinnig compliment

Liverpool won dinsdagavond op moeizame wijze de uitwedstrijd bij het Spaanse Girona. The Reds hadden het lastig tegen de ploeg van en , maar zegevierden uiteindelijk door een benutte strafschop van . In de Engelse media zijn er ondanks de moeizame wedstrijd lovende woorden voor de Nederlanders.

The Daily Mail heeft een prachtig compliment over voor trainer Arne Slot na de moeizame overwinning op bezoek bij Girona. Ondanks dat het spel niet goed was in het noorden van Spanje, is het medium van mening dat Slot de complimenten mag ontvangen: "Sinds zijn komst heeft hij iedere speler beter gemaakt. Dat geldt ook voor de routiniers Virgil van Dijk en Mohamed Salah. Deze manager verdient echt een berg aan krediet en complimenten voor wat hij bij Liverpool heeft gedaan."

Gravenberch groeit

Het feit dat Slot volgens The Daily Mail iedere speler beter heeft gemaakt, mag worden gezien als een groot compliment. Een van die spelers die beter wordt onder Slot is in ieder geval Ryan Gravenberch, die dinsdagavond ook een sterke indruk achterliet. This is Anfield is zeer te spreken over de ontwikkeling die Gravenberch doormaakt bij Liverpool en geeft de middenvelder een acht voor zijn optreden tegen Girona: "Tegen Newcastle United leek hij het voor het eerst dit seizoen moeilijk te hebben, maar tegen Girona was hij weer ouderwets op zijn best. Het is fantastisch om te zien hoe hij het hele seizoen al ijzersterk speelt", vindt het medium.

Slot is kritisch

Hoewel Gravenberch in de Engelse pers lof ontvangt, toont Slot zich kritisch over het optreden van zijn elftal als geheel in Girona. Hij spaart zijn ploeg niet: "Ik ben verre van tevreden van ons optreden vanavond, we mogen blij zijn dat we zo’n goede doelman hebben. We hebben totaal geen controle gehad over de wedstrijd vanavond", vindt de coach van The Reds.

