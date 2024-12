Mario Been kan leven met transfer bij Feyenoord, maar dan wel na dit seizoen

Mario Been zou het niet gek vinden als Feyenoord aan het einde van het seizoen meewerkt aan een vertrek van . De Oostenrijker is ook dit seizoen een belangrijke kracht bij de Rotterdammers en heeft in De Kuip weliswaar nog een contract tot de zomer van 2026, maar kwakkelt met zijn fitheid. Feyenoord zal volgens Been dan wel een nieuwe ervaren verdediger moeten halen, niet in de laatste plaats omdat waarschijnlijk bezig is aan zijn laatste maanden in de Eredivisie.

Trauner maakte in de zomer van 2021 de overstap vanuit zijn thuisland naar Feyenoord en groeide al snel uit tot onmisbare kracht in het elftal van toenmalig trainer Arne Slot én publiekslieveling. Hij bereikte tijdens zijn eerste seizoen in Rotterdam-Zuid als basisspeler de finale van de UEFA Conference League en won een jaar later de landstitel. Trauner stond in het afgelopen seizoen echter al regelmatig aan de kant met blessureleed en worstelt ook in de huidige jaargang met zijn fitheid. Zo moest hij het uitduel met RKC Waalwijk van afgelopen zaterdag nog noodgedwongen aan zich voorbij laten gaan.

De fysieke gesteldheid van Trauner kwam woensdagavond in het programma Voetbalpraat van ESPN ter sprake. “Ze zitten een beetje te twijfelen, want het is natuurlijk een beetje pap en nat houden, of eigenlijk meer oplappen de hele tijd met hem. Drie wedstrijden in acht dagen, dat lukt meestal niet”, zo zei Jan Joost van Gangelen over Trauner, die dit seizoen al vijf wedstrijden in de Eredivisie moest missen vanwege blessures. In de Champions League verscheen hij daarentegen in vijf van de zes duels als basisspeler aan de aftrap. “Oftewel: vind jij dat Feyenoord hem te allen tijde moet proberen te houden of zeg je van: nou…?”, zo vroeg Van Gangelen dan ook aan Been.

De voormalig trainer van onder meer Feyenoord en NEC wilde van de presentator weten of hij doelde op een vertrek in de winterstop of de zomer. Van Gangelen had het over een vertrek ná dit seizoen. “Eind van het seizoen zou ik daar wel mee kunnen leven, in die zin dat je er wel voor moet zorgen dat je er een andere centrale verdediger voor in de plaats krijgt”, zo reageerde Been. Trauner werd vorig seizoen bij blessureleed vervangen door Thomas Beelen, die in de zomer van 2023 was overgekomen van PEC Zwolle en een uitstekende ontwikkeling doormaakte. “Ik vind dat Beelen op dit moment een minder seizoen draait dan vorig jaar”, zo zei Been echter.

Hancko vertrekt mogelijk bij Feyenoord

Beelen viel woensdagavond nog in bij Feyenoord in de thuiswedstrijd tegen Sparta Praag in de Champions League. Hij kwam als vervanger van de geblesseerd uitgevallen Gijs Smal binnen de lijnen. Feyenoord kende door treffers van Trauner, Igor Paixão en Anis Hadj Moussa in de eerste helft weinig problemen met Sparta Praag, maar werd na de rust toch nog een paar keer in de verlegenheid gebracht. Been zag dat ook Trauner het (opnieuw) lastig had. “In de grote ruimtes heeft hij enorm veel problemen, met name in zijn snelheid. Dat hij het allemaal goed ziet en veel ervaring heeft, is natuurlijk een pre in dit Feyenoord, zeker achterin ook. Dat is dus een keuze die je moet maken als club. Maar dan moet je wel een goed alternatief hebben. Alleen Beelen zou wel heel weinig zijn, wetende dat iedereen aan Hancko aan het trekken is.”

De Slowaak werd afgelopen zomer al nadrukkelijk in verband gebracht met een vertrek bij Feyenoord en dat zal de komende maanden niet anders zijn. “Ik vind Hancko uitstekend gescout en dat blijkt ook wel uit de kandidaten die hem eventueel zouden willen hebben. Ik zag Atlético Madrid, Liverpool en nu dan Juventus”, zo noemde Been de clubs die gelinkt worden aan de komst van Hancko. “Hancko kun je niet houden. Die kun je op twee posities uitstekend gebruiken, als linksback doet hij ook zijn werk. Dat doet hij ook in het nationale elftal”, aldus Been, die er tot slot ook nog op wijst dat Hancko dit seizoen nog geen seconde heeft gemist.

