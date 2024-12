Mats Wieffer keek met voltallige Brighton-selectie naar wedstrijd van Feyenoord

volgt Feyenoord nog altijd op de voet. De middenvelder ruilde de Rotterdamse club afgelopen zomer in voor een avontuur in Engeland bij Brighton & Hove Albion, maar heeft nog veel contact met zijn uit teamgenoten in Rotterdam-Zuid.

In gesprek met ELF Voetbal gaat Wieffer in op zijn transfer naar Brighton & Hove Albion. Ondanks dat de middenvelder uit Borne niet heel lang voor Feyenoord heeft gevoetbald, volgt hij de verrichtingen van de Rotterdammers nog altijd op de voet: “Indien mogelijk volg ik de wedstrijden rechtstreeks op de televisie. Ik spreek regelmatig met Dávid Hancko, Quilindschy Hartman en Timon Wellenreuther", vertelt de Oranje-international.

Wieffer geeft aan dat hij zelfs met de voltallige selectie van Brighton & Hove Albion naar een wedstrijd van Feyenoord heeft gekeken. Dat was De Klassieker tussen Feyenoord en Ajax (0-2) op woensdag 30 oktober: "De eerste helft van De Klassieker tegen Ajax bekeken we bij Brighton zelfs gezamenlijk in de kleedkamer voorafgaand aan onze League Cup-wedstrijd tegen Liverpool", legt Wieffer uit.

Een goede indruk zullen de teamgenoten die avond niet gekregen hebben van Feyenoord. De ploeg van Brian Priske speelde tegen Ajax een belabberde eerste helft en zocht, mede door een ketser van doelman Wellenreuther, met een 0-2 achterstand de kleedkamer op.

