Rijnsburgse Boys maakt speellocatie voor bekerduel met Feyenoord bekend

De bekerwedstrijd tussen Rijnsburgse Boys en Feyenoord op woensdag 15 januari zal worden gespeeld op sportpark Middelmors, zo maakt de amateurclub bekend via de clubwebsite. De clubleiding is van mening dat het eigen complex voldoet aan de eisen en wijkt niet uit naar een alternatief stadion.

Feyenoord wist vorige week in de KNVB Beker te winnen op bezoek bij MVV (1-2) en bekerde zodoende verder. Bij de loting werd de ploeg van Brian Priske gekoppeld aan Rijnsburgse Boys, dat verrassend met 2-0 te sterk was voor FC Volendam. De amateurploeg werd een thuiswedstrijd toebedeeld, waardoor moest worden gekeken waar de huidige nummer vier van de Eredivisie ontvangen kan worden.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Michiel Kramer is hard voor twee aanvallers van Feyenoord: 'Maat, even serieus'

Maandagavond heeft het bestuur van Rijnsburgse Boys in het bestuursoverleg besloten dat er niet naar een ander stadion uitgeweken zal worden, maar dat de wedstrijd gewoon op sportpark Middelmors wordt gespeeld. Vrijdag 27 december en maandag 30 december overlegt de club met vertegenwoordigers van de gemeente, de politie en Feyenoord, waarin deze keuze duidelijk zal worden gemaakt.

LEES OOK: Sneijder schetst inktzwart scenario voor Feyenoord: 'Dan wordt het wel heel moeilijk voor ze'

Rijnsburgse Boys verwacht voetbalfeest

“Wij zijn ervan overtuigd dat we de bekerwedstrijd tegen Feyenoord prima op ons eigen sportpark kunnen spelen”, geeft voorzitter Koos van Rossum aan. “We gaan er alles aan doen om er een voetbalfeest van te maken. Ook in het verleden hebben we laten zien dat wedstrijden tegen topploegen prima op Middelmors kunnen worden gespeeld.” In 2012 ontving Rijnsburgse Boys PSV in het bekertoernooi, terwijl Feyenoord en Ajax in het verleden al op bezoek kwamen voor oefenduels.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Ramiz Zerrouki krijgt veeg uit de pan: 'Alles wat om hem heen gebeurt, gaat te snel'

Mario Been is kritisch op Ramiz Zerrouki, met name vanwege de 1-0 bij PSV - Feyenoord.