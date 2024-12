Feyenoord-spits Julián Carranza vliegt terug naar Argentinië

Feyenoord-spits Julian Carranza komt in december niet meer in actie voor Feyenoord, zo heeft de Rotterdamse club vrijdagmiddag bekendgemaakt. De Argentijn heeft een blessure overgehouden aan het uitduel met Manchester City in de Champions League.

Carranza heeft volgens Feyenoord een kuitblessure overgehouden aan het treffen met de Engelse grootmacht. Van die blessure zal de aanvalsleider van Feyenoord de komende weken moeten herstellen. Hij vliegt daarom terug naar zijn thuisland Argentinië, waar hij een herstelprogramma zal volgen. Vervolgens is de bedoeling dat hij eind december weer terugkeert bij Feyenoord om toe te werken naar zijn rentree.

Het houdt in dat Carranza onder meer het Eredivisie-duel met PSV mist, maar ook de zeer belangrijke Champions League-wedstrijd tegen Sparta Praag. Het goede nieuws voor Feyenoord is dat Santiago Giménez inmiddels al weer minuten heeft gemaakt na zijn langdurige blessure, waardoor er een vervanger voor Carranza klaar staat.

Het is niet het enige zorgelijke blessurenieuws dat Feyenoord vrijdagmiddag bekend heeft gemaakt, want vrijwel tegelijkertijd werd ook bekend dat rechtsback Jordan Lotomba maandenlang uit de roulatie ligt. De verdediger heeft een breuk in zijn onderbeen opgelopen na een ongelukkig moment op de training. Hij zal maanden moeten herstellen.

