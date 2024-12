Gertjan Verbeek biedt zichzelf aan bij Eredivisie-club: 'Ik ben beschikbaar'

Gertjan Verbeek (62) plaatst in een interview met het Algemeen Dagblad een open sollicitatie bij PEC Zwolle. De werkloze trainer aast niet op het stoeltje van de huidige coach Johnny Jansen, maar zegt open te staan om als algemeen directeur aan de slag te gaan bij de Overijsselse Eredivisionist.

Verbeek werkte in zijn lange trainersloopbaan voor onder meer sc Heerenveen, Feyenoord, AZ en FC Twente en beleefde buitenlandse avonturen in Duitsland (1.FC Nürnberg en VfL Bochum) en Australië (Adelaide United). Sinds zijn vertrek bij Almere City, in november 2021, bekleedde de geboren Deventenaar geen officiële functie meer in de voetbalwereld. Het doet Verbeek 'zeer' dat zijn oude liefde, Heerenveen, hem links laat liggen. "Ferry de Haan, de algemeen directeur, weet dat ik de club van haver tot gort ken. Hij zoekt alleen geen toenadering. Terwijl ik daar regelmatig ben." Verbeek zou zichzelf best een ondersteunde rol zien bekleden in het Abe Lenstra Stadion, als bijvoorbeeld adviseur, scout over begeleider van (jeugd)trainers. "Ik heb bewezen dat ik een bepaalde kijk heb op goede spelers. Ze moeten je wel vragen. Zolang dat niet gebeurt, zit je thuis", zegt Verbeek.

Verderop meldt Verbeek dat hij zich in de zoektocht naar een nieuwe baan niet beperkt tot technische functies. Sterker nog, de trainer plaatst een open sollicitatie naar het algemeen directeurschap van PEC, dat sinds kort een vacature heeft nu Xander Czaikowski zijn vertrek heeft aangekondigd. "Ja, ik ben beschikbaar", luidt Verbeeks eerste reactie. Als trainer was Verbeek bij meerdere clubs eveneens verantwoordelijk voor het technisch beleid, zo stipt hij aan. "Dus ik ben gewend om meer dan alleen hoofdtrainer te zijn." Dat Verbeek geen ervaren bestuurder is, lijkt hem dan ook geen onoverkomelijk probleem: "Je moet gewoon de juiste mensen om je heen hebben."

Oud-speler Martin Reijnders, de vader van Oranje-international Tijjani én PEC-middenvelder Eliano, luidde recent de noodklok over de huidige gang van zaken bij PEC. De club heeft momenteel ‘geen identiteit, geen visie, geen plan, geen spelopvatting en geen duidelijk beleid als het gaat om voetbal', liet Reijnders senior recent namens een groep van veertien oudgedienden in Zwolle weten. Vooral het gebrek aan voetbalkennis in de top van de club baart de groep zorgen: "PEC is het Ajax van vorig jaar in het klein." Verbeek kan zich vinden in de roep om meer oud-spelers in de organisatie: "Daarom is het zo jammer dat iemand als Bram van Polen voor de club verloren gaat, omdat hij er niet uitkomt met de directie." Verbeek zou in Zwolle onder meer de trainingsaccommodatie aan willen pakken ('Wat ze nu hebben is betaald voetbal-onwaardig') en zijn visie op het beter maken van spelers in de organisatie willen implementeren. Dat hi jgeen verleden bij PEC heeft, maakt in dat opzicht minder uit: "Ik zou echt niet minder hard lopen, omdat ik minder met PEC heb. Bovendien kan ik met mijn kennis juist heel wat toevoegen", aldus Verbeek.

