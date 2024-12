Maaskant voorspelt spoedig vertrek: 'Zijn situatie is onhoudbaar geworden'

Robert Maaskant ziet geen andere mogelijkheid dan dat deze winter gaat vertrekken bij sc Heerenveen. De boomlange sluitpost is onder Robin van Persie tweede keus achter , maar zat woensdagavond niet eens bij de wedstrijdselectie voor het KNVB Beker-duel met ASWH (0-1 winst), waarin de 19-jarige Bernt Klaverboer zijn debuut mocht maken.

De loopbaan van Noppert is er eentje van uitersten. De geboren Fries wist bij Heerenveen, waar hij de jeugdopleiding doorliep, in eerste instantie niet door te breken in het eerste elftal en hield daarna ook bij NAC Breda, Foggia en FC Dordrecht vooral de bank warm. Onder trainer Kees van Wonderen greep de Tower from De Jouwer alsnog zijn kans bij Go Ahead Eagles in het seizoen 2021/22. Van Wonderen nam Noppert aan het einde van het seizoen mee naar zijn nieuwe klus in Heerenveen, waar de doelman tot verrassing van alles en iedereen een basisplaats op het WK in Qatar afdwong in het Nederlands elftal.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: ESPN-interview Van Persie wordt abrupt verstoord: ‘Kom er maar even bij staan

Noppert werd na het eindtoernooi in verband gebracht met verschillende clubs, maar staat tot op de dag van vandaag nog 'gewoon' onder contract in Heerenveen. Van Persie koos bij de start van zijn avontuur in Friesland echter voor Van der Hart als eerste keeper, waardoor het volgens lokale media niet bepaald botert tussen trainer en speler. Noppert kreeg in oktober en november nog wel vijf wedstrijden de kans, maar Van Persie besloot de vijfvoudig Oranje-international uiteindelijk weer te passeren. De onderlinge relatie kreeg woensdagavond een nieuwe knauw, toen Van Persie ervoor koos om Klaverboer in het bekertoernooi zijn debuut te gunnen. Noppert zat niet eens bij de wedstrijdselectie, waardoor veel Heerenveen-supporters al concludeerden dat de doelman komende winter zal gaan vertrekken uit het Abe Lenstra Stadion.

'Voldoende clubs in Nederland die heel blij zouden zijn met Andries Noppert'

Dat is ook het enige scenario dat Maaskant nog reëel lijkt, zo zegt de oud-trainer woensdagavond in Voetbalpraat op ESPN. "Nee, dit kan niet anders eindigen dan met een vertrek. Dat heeft niet eens met vandaag te maken, maar de situatie van Noppert is onhoudbaar geworden nadat hij terug in het elftal is gekomen en toen wéér gepasseerd is", meent Maaskant. "Nu moet hij gewoon weg", zegt de oud-trainer van onder meer RBC Roosendaal, NAC Breda en FC Groningen vervolgens. "Ik vind het heel jammer voor Andries dat hij niet al eerder getransfereerd is, na zijn periode in het Nederlands elftal had hij natuurlijk een volgende stap moeten maken. Maar goed, de wereld is ook niet helemaal blind. Die hebben ook naar hem gekeken in een langere periode. Heeft hij lang genoeg constant gepresteerd om een lange transfer te maken? Dat is blijkbaar niet zo geweest. Maar er zijn natuurlijk voldoende clubs, ook in Nederland denk ik, die heel blij zouden zijn met Andries Noppert", aldus Maaskant.

Heerenveen-bronnen onthullen ware reden absentie Noppert tegen ASWH

Verderop in diezelfde uitzending van Voetbalpraat komt Maaskant nog even terug op de zaak-Noppert. "We hebben nieuws over Noppert, want we hebben daarover zitten speculeren. Maar dan moeten we ook het goede verhaal vertellen. Vanuit Heerenveen-bronnen komt het verhaal dat hij niet op kunstgras kan spelen en daarom vandaag er niet bij was." Presentator Yordi Yamali concludeert: "Veel minder paniek in de tent dus", maar Maaskant blijft bij zijn mening: "Wij vinden nog steeds dat hij getransfereerd moet worden, hoor."

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Sjoerd van Ramshorst verbaast Van Hooijdonk met vraag over Oranje

Pierre van Hooijdonk reageert in Studio Voetbal nogal verbaasd op een vraag van zijn collega Sjoerd van Ramshorst.