Michiel Kramer spreekt over vechtpartij met supporters van Ajax

en Sven van Beek maken zich zorgen over de steeds verschuivende grens wat betreft het bekritiseren van voetballers. De spits van RKC Waalwijk en de verdediger van het Qatarese Al-Shahania hebben met name in hun tijd bij Feyenoord het nodige meegemaakt. Ook herinnert Kramer zich een vechtpartij met supporters van Ajax, toen hij bij Sparta speelde.

Kramer en Van Beek waren ploeggenoten tussen 2015 en 2017. In die periode vierde Feyenoord een kampioenschap, maar beleefde de club ook moeilijke fases. “Toen we negen keer op rij verloren, was het niet altijd leuk om in het openbaar te zijn als speler”, herinnert Kramer zich bij FC Rijnmond. Van Beek vult aan: “Zeker als Feyenoord-speler was het niet altijd leuk om ergens te eten of in de supermarkt te staan.”

Artikel gaat verder onder video

Van Beek zegt een enkele opmerking niet erg te vinden. “Maar als het door blijft gaan dan wordt het vervelend. Er zijn zeker keren geweest dat ik er wat van heb gezegd. Woorden doen geen pijn, maar op een gegeven moment ben je er klaar mee.”

LEES OOK: Michiel Kramer fileert Ajax en Farioli: 'Dit is verschrikkelijk, dit is niet normaal'

Kramer sluit zich daarbij aan. “Met de opmerkingen over dat broodje kroket kan ik wel mee leven. Als ze gaan ouwehoeren richting mijn familie is het niet leuk meer”, geeft de aanvaller aan. “Na afloop van een wedstrijd met Sparta tegen Ajax stond ik een keer te vechten met vier supporters van Ajax. Helaas heb ik het gevoel dat het steeds erger wordt. Als ik langs een pleintje loop, verbaas ik me over de scheldwoorden die ik hoor. De ene 'kanker' na de ander. Dan vraag ik me echt af waar de normen en waarden zijn gebleven

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Vertrek 'beste Ajax-speler van 2024' niet uitgesloten: 'In Italië wordt hij goed gevolgd'

Ajax-watcher Lentin Goodijk van Voetbal International roept Kenneth Taylor uit tot beste speler van de Amsterdammers in het jaar 2024.