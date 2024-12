Opstelling Feyenoord: Vijf nieuwe namen, onder wie drie in de verdediging

De opstelling van Feyenoord voor de thuiswedstrijd tegen Heracles Almelo is bekend. Trainer Brian Priske voert meerdere wijzigingen door bij de Rotterdammers ten opzichte van de midweekse Champions League-wedstrijd. Het duel begint om 21.00 uur in De Kuip.

Feyenoord beleefde woensdag een bijna zorgeloze avond in De Kuip, waar Sparta Praag met 4-2 werd verslagen. Smet op de zege was wel het uitvallen van Gijs Smal, die na bijna een uur spelen niet verder kon. De wedstrijd van zaterdag komt te vroeg voor de linksback, waardoor Hugo Bueno terugkeert in de basis. De Spanjaard maakte deze week voor het eerst in een maand tijd weer minuten, nadat hij met een blessure kampte.

Ook aan de andere kant van de verdediging voert Brian Priske een ingreep door. Bart Nieuwkoop wordt vervangen door Givairo Read, die ontbrak tegen Sparta Praag omdat hij niet is ingeschreven voor de Champions League. Alternatief Jordan Lotomba is ernstig geblesseerd: eerder deze maand liep hij een breuk in zijn onderbeen op.

In het centrum van de verdediging speelt Thomas Beelen in plaats van Gernot Trauner, ondanks dat Beelen een ongelukkige invalbeurt kende tegen Sparta Praag. Trauner behoort niet tot de wedstrijdselectie. Verder krijgen In-Beom Hwang en Anis Hadj Moussa rust. Zij zitten op de bank en worden vervangen door Ramiz Zerrouki en Calvin Stengs.

Bij Heracles staan met Mimeirhel Benita en Shiloh ’t Zand twee spelers in de basis die worden gehuurd van Feyenoord.

LEES OOK: Het ‘geluk’ van Giménez: ‘Die status raak je bij Feyenoord niet meer kwijt’

Feyenoord staat met 32 punten uit 15 wedstrijden op de vierde plaats in de Eredivisie. De Rotterdammers zijn al ongeslagen sinds 30 oktober, toen Ajax met 0-2 won in De Kuip. Nummer vijftien Heracles wacht sinds 2 november (2-0 tegen NAC Breda) op een overwinning.

Opstelling Feyenoord: Wellenreuther; Read, Beelen, Hancko, Bueno; Zerrouki, Timber, Milambo; Stengs, Giménez, Paixão

Opstelling Heracles Almelo: De Keijzer; Roosken, Mesík, Mirani, Benita; Scheperman, De Keersmaecker; Engels, Van Kaam, ’t Zand; Hornkamp.

