Drenthe verwacht meer van Feyenoord-invaller: 'Gevoel dat hij het over zichzelf afroept'

Royston Drenthe denkt dat Feyenoord-verdediger 'veel beter kan' dan hij woensdagavond in het Champions League-duel met Sparta Praag (4-2 winst) liet zien. Beelen kwam na een uur binnen de lijnen als vervanger Gijs Smal, maar bekroonde zijn moeizame invalbeurt met een ongelukkig eigen doelpunt. Pierre van Hooijdonk vindt ook dat Beelen er 'net iets te vaak' niet goed uitziet bij tegendoelpunten.

Beelen (23) maakte vorig seizoen in zijn debuutjaar in De Kuip indruk vanaf het moment dat hij door een blessure bij Gernot Trauner een basisplaats veroverde. Woensdagavond kwam de oud-speler van PEC Zwolle echter pas binnen de lijnen toen Gijs Smal na een klein uur spelen door een hamstringblessure de strijd moest staken. Beelen kwam in het centrum naast Trauner te staan, waardoor Dávid Hancko naar de linkerkant verhuisde. Beelen tekende tien minuten voor het verstrijken van de officiële speeltijd onbedoeld voor de eindstand. De verdediger probeerde bij de eerste paal een lage voorzet te verwerken, maar werkte deze ongelukkig langs zijn eigen doelman Timon Wellenreuther.

Tijdens de nabeschouwing op Ziggo Sport brengt presentator Wytse van der Goot het gesprek op de ongelukkige invalbeurt van Beelen. "Hij is jong, hij zal hartstikke gretig zijn natuurlijk", zegt voormalig Feyenoord-speler Drenthe. "Maar de momenten dat je er dan in komt... het oogt allemaal een beetje net-niet. Hij komt er een beetje nonchalant in, waarbij ik een beetje het gevoel heb dat hij het over zichzelf afroept. Want uiteindelijk zijn het die kleine concentratiedingetjes. Dit (de eigen goal, red.) is natuurlijk gewoon ongelukkig, uiteindelijk wil hij die bal wegwerken. Maar voor mij oogt het iets te min, naar mijn mening kan hij veel beter", aldus Drenthe.

Van der Goot vraagt vervolgens of het 'logisch' is dat Beelen in zijn tweede jaar in Rotterdam-Zuid een 'dipje' doormaakt. Pierre van Hooijdonk reageert: "Nou ja, als je van PEC Zwolle naar Feyenoord gaat, dan is dat best wel een stap. Zeker naar het niveau dat Feyenoord op dat moment had. Dit is zijn tweede seizoen, de meeste mensen zeggen dat hij er nu moet staan. Maar je hebt ook nog gewoon Trauner daar staan. Vorig jaar heeft hij hartstikke veel gespeeld en ik vond dat hij het toen best aardig deed. Maar hij staat nu net iets te vaak 'op camera' bij een tegengoal."

