'Als Koeman met het mes op de keel zou moeten kiezen...'

Maarten Wijffels stelt dat het voor het Nederlands elftal niet eens zo gek zou zijn om in de kwartfinale van de Nations League te verliezen van Spanje. Bij een nederlaag tegen de regerend Europees kampioen zou de ploeg van bondscoach Ronald Koeman namelijk terecht komen in de 'op papier' makkelijkste route richting het WK 2026.

Vrijdagmiddag werd in Zurich de loting voor de Europese kwalificatiereeks voor het Wereldkampioenschap van 2026 in de Verenigde Staten, Mexico en Canada verricht. De Nations League speelde een belangrijke rol bij die loting, omdat halve finalisten van de Nations League terechtkomen in een groep van vier.

LEES OOK: Argentijnen willen straat vernoemen naar ‘dwaas’ Wout Weghorst

Artikel gaat verder onder video

Mocht het Nederlands elftal winnen van Spanje in de kwartfinale, dan staan Koeman en de zijnen een groep met Turkije, Georgië en Bulgarije (groep E) te wachten. Bij een nederlaag tegen La Furia Roja komt Oranje terecht in een groep met Polen, Finland, Litouwen en Malta (groep G). Groep E bevat hierbij twee teams die in het afgelopen EK nog de knock-outfase wisten te halen.

"Als Ronald Koeman met het mes op de keel zou moeten kiezen, dan wist de bondscoach het wel", schrijft Wijffels in het Algemeen Dagblad. "Dan wil hij met Oranje belanden in groep G van de komende WK-kwalificatie. Dat zou een poule zijn waarin Nederland relatief makkelijke tegenstanders treft. Alleen de nummer 1 plaatst zich rechtstreeks voor het toernooi van 2026."

LEES OOK: WK 2030 in zes verschillende landen, in 2034 in Saudi-Arabië: besluit FIFA leidt tot veel controverse

"Curieus genoeg hebben Koeman en zijn spelers de keuze voor dat gunstige pad ook in eigen hand", stelt Wijffels. "Ze hoeven er ‘alleen maar’ voor te verliezen van Spanje, straks in een dubbele confrontatie in de kwartfinale van de Nations League in maart. Maar ja, dat is natuurlijk een ronduit cynische benadering van zaken. Totaal niet waar topsporters mee bezig moeten c.q. willen zijn."

Niet alleen Koeman telde zijn knopen

Volgens Wijffels kunnen teams en spelers zo denken door de drang van de UEFA en de FIFA om nóg meer wedstrijden te organiseren 'in de zucht naar nóg meer geld'. De journalist hekelt dan ook de 'ellenlange loting met extra obstakels'. "In Zürich waren er meer bondscoaches dan alleen Koeman die meteen hun knopen telden. Maar alles overziend lijkt duidelijk: voor geen ander land oogt het verschil in zwaarte van de WK-kwalificatiepoules zo groot als voor Nederland."

Verliezen van Spanje geen schande voor Oranje

Wijffels benoemt dat Koeman zei dat Spanje de 'zwaarste, leukste en sportief meest interessante loting' is en geeft aan dat Spanje op voorhand de favoriet is. "Twee keer goed partij geven en nipt verliezen zou voor Oranje en zijn bondscoach geen schande zijn. En al helemaal niet met de twee route-opties voor het WK die nu op tafel liggen", besluit hij.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Van der Vaart onthult: ‘Hij had soms een kater op de training. Hij was gek’

Voormalig Oranje-international Rafael van der Vaart komt met een anekdote bij talkSPORT.