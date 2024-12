Overzicht tweede ronde KNVB Beker: volledig programma 17, 18 en 19 december

Vlak voor de winterstop begint, wordt deze week de tweede ronde van het toernooi om de KNVB Beker gespeeld. In deze ronde stromen de zes clubs in die zich afgelopen seizoen plaatsten voor Europees voetbal, te weten PSV, Feyenoord, FC Twente, AZ, Ajax en Go Ahead Eagles. In totaal strijden 32 clubs, waaronder tien die actief zijn in het amateurvoetbal, om een plek in de achtste finales. In dit artikel vind je het volledige programma van de tweede ronde van de KNVB Beker en zullen ook alle uitslagen worden bijgehouden.

De eerste ronde, gespeeld in de laatste week van oktober, leverde een aantal verrassende uitslagen op. Ieder jaar is er wel een profclub die zich verslikt in een amateurclub, dit seizoen waren dat er in de eerste ronde vijf. Zo sneuvelden Eredivisionisten NAC Breda en Almere City door toedoen van respectievelijk Barendrecht en Quick Boys. Daarnaast bleken FC Dordrecht, Roda JC en FC Emmen, allen actief in de Keuken Kampioen Divisie, niet opgewassen tegen Noordwijk, Rijnsburgse Boys en HFC.

Programma KNVB Beker dinsdag 17 december

18.45 uur

PSV - HFC

20.00 uur

Quick Boys - Fortuna Sittard

RKC Waalwijk - SC Cambuur

FC Eindhoven - Excelsior

21.00 uur

MVV - Feyenoord

Programma KNVB Beker woensdag 18 december

18.45 uur

VV Katwijk - FC Twente

20.00 uur

Heracles Almelo - NEC

AFC - FC Utrecht

Sparta Rotterdam - Go Ahead Eagles

ASWH - sc Heerenveen

21.00 uur

AZ - FC Groningen

Programma KNVB Beker donderdag 19 december

18.45 uur

Noordwijk - Willem II

20.00 uur

De Graafschap - Sparta Nijkerk

Rijnsburgse Boys - FC Volendam

Eemdijk - Barendrecht

21.00 uur



Ajax - Telstar

