Vermoedelijke opstelling PSV: Bosz moet knopen doorhakken na leegstromen ziekenboeg

PSV en FC Twente trappen vrijdagavond in het Philips Stadion speelronde vijftien van de Eredivisie af. Trainer Peter Bosz ziet voorafgaand aan het treffen tegen de Tukkers zijn ziekenboeg leegstromen en heeft dan ook flink wat keuzes te maken. Het Algemeen Dagblad verwacht dat en , tegen FC Utrecht nog afwezig, gewoon weer aanwezig zijn.

Doelman Walter Benítez is de onbetwiste nummer één van PSV en zal ook vrijdagavond het doel van de Eindhovenaren verdedigen. In de verdediging worden er vermoedelijk wel wat wijzigingen aangebracht. Zo keren Karsdorp en Mauro Júnior, tegen FC Utrecht nog afwezig vanwege een blessure, weer terug in de basis als respectievelijk rechtsback en linksback. Het centrum wordt gevormd door Ryan Flamingo en Olivier Boscagli.

Bosz houdt het middenveld van PSV gewoon intact na de 2-5 zege op bezoek bij FC Utrecht. Dat betekent dat Guus Til, wie na afloop van het duel met de Domstedelingen uitsprak het vuurtje niet meer te voelen, gewoon in de basis staat. Het middenveld wordt gecompleteerd door Ismael Saibari en Malik Tillman. Joey Veerman begint net als vorige week op de bank, terwijl de kans ook aanwezig is dat Jerdy Schouten weer terugkeert bij de wedstrijdselectie.

Voorin krijgt Ivan Perisic de voorkeur boven Johan Bakayoko. Hij zal samen met Noa Lang spits Luuk de Jong, die ondanks de goede prestaties van Ricardo Pepi nog altijd de voorkeur krijgt, moeten bedienen. De Amerikaan, in 521 Eredivisieminuten goed voor negen treffers, zal genoegen moeten nemen met een rol als invaller.

Vermoedelijke opstelling PSV: Benítez; Karsdorp, Flamingo, Boscagli, Mauro Júnior; Tillman, Saibari, Til; Perisic, De Jong, Lang

