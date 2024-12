Oude bekende getipt voor Van Nistelrooij: ‘Een van de besten van PSV’

Ruud van Nistelrooij moet zich bij Leicester City gaan versterken met , zo stelt De Telegraaf-journalist Marcel van der Kraan in een podcast van talkSPORT. De Marokkaans international brak twee seizoenen geleden door bij PSV onder Van Nistelrooij.

Van Nistelrooij werd vorige week na een succesvolle periode als interim-trainer van Manchester United aangesteld als hoofdtrainer van Leicester City. Voorafgaand aan zijn debuutwedstrijd tegen West Ham United, die hij met 3-1 wist te winnen, gaf de oefenmeester al aan dat hij hoopt zijn elftal komende winter te gaan versterken. Eerder op woensdag werd Feyenoord-uitblinker Anis Hadj Moussa al genoemd als mogelijke aanwinst, maar als het aan Van der Kraan ligt, klopt Van Nistelrooij ook aan bij zijn oude club PSV.

Volgens de journalist doet Leicester er goed aan om Saibari komende winter weg te halen uit Eindhoven. “Hij is een van de beste spelers van PSV”, geeft Van der Kraan aan bij talkSPORT. “Ik zie het wel gebeuren dat Ruud op een gegeven moment besluit om hem te halen als hij tijdens de winterse of zomerse transferperiode de kans én het geld van de clubleiding krijgt om hem te halen.”

Daarbij zou de eerdere samenwerking tussen Saibari en Van Nistelrooij, in seizoen 2022/23 bij PSV, doorslaggevend kunnen zijn. “Hij is een absoluut toptalent op de Europese velden”, besluit Van der Kraan. Mocht Leicester zich daadwerkelijk bij PSV gaan melden voor Saibari, zal het naar verwachting diep in de buidel moeten tasten. Saibari zette tegen het einde van afgelopen seizoen namelijk zijn handtekening onder een nieuw contract, waardoor hij tot medio 2029 vastligt.

