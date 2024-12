Real Madrid moet Mbappé missen, maar krijgt ook goed nieuws

Real Madrid moet het naar verwachting zo’n tien dagen zonder stellen, zo meldt Marca donderdag. Daarmee lijkt de Fransman een streep te moeten zetten door de finale van de Intercontinental Cup.

Mbappé liep dinsdagavond in de Champions League-wedstrijd tegen Atalanta (2-3) een blessure aan zijn hamstring op. Nadat de aanvaller na tien minuten de score had geopend, kreeg hij na een kwartier spelen last van zijn spier. Na ruim een half uur werd de Fransman naar de kant gehaald voor Rodrygo.

Volgens Marca zal Mbappé voorlopig niet beschikbaar zijn voor Carlo Ancelotti, zo blijkt uit de medische tests. De verwachting is dat de wereldster in ieder geval tien dagen moet toekijken. Daarmee gaat er in ieder geval een streep door de uitwedstrijd bij Rayo Vallecano van komend weekend.

Intercontinental Cup

Volgende week wacht Real Madrid de finale van de Intercontinental Cup, voorheen het WK voor clubs. Daarin zal de Champions League-winnaar het opnemen tegen het Mexicaanse Pachuca of het Egyptische Al Ahly. De krant acht het ‘vrijwel onmogelijk’ dat Mbappé dat duel wel kan beginnen. Wel bestaat de kans dat hij meereist naar Qatar, waar hij in geval van nood zijn ploeg kan helpen als invaller.

Update: Mbappé reist mee naar Qatar

Waar in eerste instantie werd gevreesd dat Mbappé niet inzetbaar zou zijn voor de finale van de Intercontinental Cup, weet Diario AS te melden dat de Fransman volgende week gewoon met Real Madrid mee zal reizen naar Qatar. Wel is de kans heel groot dat hij daar niet in de basis zal beginnen.

