Mossou vraagt KNVB om ingrijpende wijziging: ‘Wat levert het nu echt op?’

De KNVB moet opnieuw in overweging nemen of het verstandig is dat er beloftenteams in de Keuken Kampioen Divisie spelen, zo stelt Sjoerd Mossou. Volgens de journalist is het voor de ontwikkeling van spelers namelijk een stuk beter om verhuurd te worden aan een ploeg waarbij er echt iets op het spel staat.

Feyenoord speelde zaterdagavond tegen Heracles Almelo, waaraan het met Shiloh ’t Zand en Memeirhel Benita twee spelers heeft verhuurd. Ook Leo Sauer (NAC Breda) en Ilias Sebaoui (sc Heerenveen) zijn gestald bij clubs uit de Eredivisie. Daarmee verhuurt Feyenoord veel meer spelers dan PSV en Ajax, die een Jong-ploeg in de Keuken Kampioen Divisie hebben.

“Als je naar de ontwikkeling van spelers kijkt, kun je je onderhand wel afvragen wat nou eigenlijk beter is”, begint Mossou zijn pleidooi bij Goedemorgen Eredivisie. De journalist neemt Sauer als voorbeeld en vraagt zich af of hij zich bij een beloftenploeg in de Keuken Kampioen Divisie beter zou ontwikkelen. “Ik denk dat hij zich bij NAC veel sneller ontwikkelt. ’t Zand, precies hetzelfde.”

Verhuur goed voor de Eredivisie

Naast de ontwikkeling van de spelers, is het volgens Mossou ook voor de Eredivisie goed dat deze talenten bij ‘dit soort clubs’ spelen. “Het is voor die categorie clubs steeds moeilijker geworden om Nederlandse jongens in de selectie te hebben.” Milan van Dongen maakt vervolgens de vergelijking met Isaac Babadi en Tygo Land, die volgens hem stil staan in hun ontwikkeling. “Die zouden toch veel beter af zijn als ze nu verhuurd waren aan Sparta of zo”, is Mossou het daarmee eens, die stelt dat er waarschijnlijk een extra Noor en IJslander bij Heracles hadden gespeeld als ’t Zand en Benita daar niet zaten.

Feyenoord heeft FC Dordrecht

“Dus die beloftenteams in de Keuken Kampioen Divisie, los van de competitie zelf, verdient volgens mij onderhand wel een heroverweging”, concludeert de journalist van het Algemeen Dagblad. “Wat levert het ons nu echt op?” René Hake begint vervolgens over FC Dordrecht, waar Feyenoord een nauwe samenwerking mee heeft. “Dordrecht is eigenlijk voor Feyenoord, wat Jong PSV voor PSV is”, haakt Mossou daarop in. “Maar bij Dordrecht speel je niet om spek en bonen, maar speel je onder druk”, illustreert hij het verschil. “Is het dan beter om bij Dordrecht te spelen, of voor spek en bonen bij Jong PSV?”, besluit hij.

