Studio Voetbal lacht Van der Vaart uit om spelregelkennis

Rafael van der Vaart is zondagavond bij Studio Voetbal uitgelachen om zijn kennis van de spelregels. De voormalig middenvelder stelde dat een speler nooit buitenspel kan staan als deze buiten de lijnen staat. Pierre van Hooijdonk maakt hem hierom vervolgens belachelijk.

Bij PEC Zwolle zal de wedstrijd van vrijdag tegen RKC Waalwijk (1-1) nog lang blijven rondspoken in de gedachten. De Zwollenaren scoorden uit een hoekschop, maar zagen de treffer van Nick Fichtinger afgekeurd worden wegens buitenspel. Opmerkelijk hieraan is dat iemand bij het nemen van een hoekschop helemaal geen buitenspel kan staan, waardoor PEC na afloop van de wedstrijd woedend was. Overigens lag de bal niet stil bij het nemen van de hoekschop, dus had Edwin van de Graaf de goal daarvoor afgekeurd en PEC de bal opnieuw laten nemen, was er niets aan de hand geweest.

Zondagavond komt het moment ter sprake bij Studio Voetbal. “Dat is buitenspel”, grapt Van der Vaart als hij het moment dat de hoekschop wordt genomen ziet. Vervolgens komt hij met een bijzondere opmerking. “Maar als je buiten het veld staat, kun je sowieso niet buitenspel staan”, zegt de voormalig middenvelder stellig.

Van Hooijdonk lacht Van der Vaart uit

“Tuurlijk wel, zeker wel”, valt Van Hooijdonk hem in de rede. “Als je buiten het veld staat, kun je zeker buitenspel staan.” Theo Janssen probeert dat te verduidelijken door te stellen dat spelers voor de regels niet buiten het veld kunnen staan als ze achter de achterlijn staan. “We wachten nog heel even voor we jou in dat VAR-busje gaan deponeren”, grapt Van Hooijdonk vervolgens, waarna de hele studio in lachen uitbarst. Wanneer de VAR een discutabele beslissing neemt, wordt namelijk met regelmaat voorgesteld om voormalig profvoetballers in deze functie te zetten.

