Wilfred Genee ligt plots gigantisch onder vuur: 'Hij misbruikt Vandaag Inside'

Harry Vermeegen is van mening dat Wilfred Genee bezig is om het succes van Vandaag Inside te misbruiken, zo geeft de voormalig programmamaker aan in een video op zijn Youtube-kanaal. Vermeegen vindt het heel logisch dat Talpa-baas John de Mol voorlopig niet akkoord wil gaan met de eis van de presentator om een eigen programma te krijgen.

In een video op zijn Youtube-kanaal bespreekt Vermeegen de actualiteiten rondom het programma Vandaag Inside: "Alle ogen zijn nu gericht op Genee, omdat hij er nog niet uitkomt met John de Mol", begint Vermeegen. Genee wil naast Vandaag Inside graag nog een ander een eigen programma bij Talpa, maar lijkt daar vooralsnog niet uit te komen met het bedrijf. Vermeegen vindt dat Genee helemaal geen eigen talkshow heeft verdiend bij Talpa, aangezien hij simpelweg niet heeft laten zien dat dit een garantie is voor succes.

"Genee heeft gewoon zijn hele carrière te danken aan Johan Derksen. Dat is niet anders. Wie dat ook weet, is John de Mol. Die snapt dat, want hij kijkt wat Genee allemaal in zijn eentje heeft gedaan... Dat is niet geweldig", oordeelt Vermeegen: "Geflopte programma's. Café Hendriks & Genee is geflopt, de Vandaag Inside Oranje Quiz is geflopt en Veronica Offside is ook geflopt."

De 74-jarige voormalig programmamaker vervolgt: "Het punt is dat Genee nu bezig is met zijn eigen agenda. Hij misbruikt het succes van Vandaag Inside om zelf nog even een programma te krijgen", vindt Vermeegen: "Daar heeft De Mol voorlopig geen zin in en daar heeft hij gelijk in."

Mocht Genee er niet uitkomen met De Mol, is dat volgens Vermeegen geen enkel probleem: "Vandaag Inside kan je ook rustig voorzetten zonder Genee, maar dat snapt hij zelf niet. dat kan moeiteloos! Derksen is de spil, daar draait het om. Hij moet er zijn", besluit Vermeegen.

